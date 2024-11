La Paeria repararà el terra defectuós del Juanjo Garra

La Paeria té previst escometre la setmana que ve, probablement dimarts o dimecres, la reparació del terra de la pista del pavelló municipal Juanjo Garra que en algunes zones s’ha bombat a causa de la humitat per efecte de la condensació. El defecte està en la construcció mateixa de la infraestructura i el pas del temps l’ha agreujat. Així ho reconeixia el regidor d’Esports Jackson Quiñónez, que va explicar que “el pavelló té deficiències a nivell estructural perquè en el seu moment no es van tenir en compte les condicions climàtiques que tenim i, quan hi ha més humitat del normal, la condensació fa que es bombi la goma de la pista”. Els treballs s’han encarregat a Mondo Ibérica, que va ser l’empresa que va col·locar la pista,

El que li ocorre al pavelló Juanjo Garra és que es tracta d’un tipus d’instal·lacions que en dies amb unes condicions determinades de calor i humitat ambiental surten a col·lació els defectes. La superfície del suport es refreda i, com que la temperatura de la pista és superior, el xoc tèrmic provoca la condensació, que és pitjor a més al tractar-se de pistes sintètiques –encara que també les de fusta suarien– i a més no compten amb la ventilació adequada. “Necessitarà una inversió important, però de moment repararem el terra perquè és una prioritat i en el pla d’inversions que tenim previst fer als equipaments municipals, anem atenent les prioritats”, va assenyalar Quiñónez.Val a recordar que el consistori va encarregar una auditoria tècnica de com estan actualment els quaranta-quatre equipaments esportius –incloent-hi les sis piscines– i el pla és afrontar aquestes millores com més aviat millor, amb una previsió d’invertir-hi dos milions anuals durant tres anys.Segons Quiñónez, “hem d’adequar els equipaments esportius, primer perquè no entorpeixin l’activitat esportiva i, en segon lloc, perquè són instal·lacions que tenen molts anys i les normatives tècniques i de seguretat són ara d’altres”.“Per exemple al Barris Nord era prioritari posar tanques al ser un recinte de molta capacitat perquè els espectadors no poguessin caure. El primer és la seguretat”, va concloure el regidor d’Esports.