L'AEM treu un punt a Càceres (0-0)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat molt igualat entre dos equips molt sòlids en defensa. A poc a poc el Cacereño s'ha anat fent amb el domini del joc i han arribat les primeres ocasions a l'àrea de l'AEM, Lezcano ha personat el primer al minut 20 amb un remat a porteria. L'AEM no acabava d'entrar al partit, però buscava crear perill per banda.

Als minuts finals, en una falta lateral que li ha costat la targeta groga a Loba, el Cacereño ha tingut una nova rematada perillosa dins l'àrea, però l'àrbitra ha anul·lat l'acció per fora de joc. Finalment, amb els 45 minuts completats ha arribat l'ocasió més clara, després d'un error de Laura Martí, que no ha encertat Nora a la frontal de l'àrea petita per obrir un marcador que arribava amb el 0-0 al descans.

L'AEM ha sortit millor a la segona part, però el partit continuava molt tancat gràcies a les dues línies defensives. Els entrenadors buscaven trencar el ritme amb canvis, tot i això, el partit no millorava i la pilota estava més estona per l'aire que rodant per damunt del terreny de joc. Als minuts finals, cap dels dos equips arriscava el punt de l'empat i així ha acabat el matx amb el 0-0 inicial.