A pescar en aigües tèrboles

L’Hiopos Lleida juga aquesta tarda (17.00) a Vitòria un d’aquests partits en els quals té molt a guanyar i poc a perdre. El Baskonia és, sense cap dubte, el clar favorit sobre el paper, tant per plantilla com per pressupost –a anys llum del lleidatà–, però la situació que viu actualment l’equip de Pablo Laso, que encadena quatre derrotes entre Lliga ACB i Eurolliga, obren un bri d’esperança per a la sorpresa. De fet, Andorra i Joventut ja van mostrar el camí guanyant en les seues visita al Buesa Arena, que aquesta campanya no és un fortí com antany.

Serà un duel de dinàmiques, totalment antagòniques. Els de Gerard Encuentra estan clarament en ascens, com ho demostren les tres victòries que acumulen de forma consecutiva i que els ha situat amb un marge de dos sobre la zona de descens, el seu primer i gran objectiu de la temporada. Per la seua part, els vitorians, amb moltes cares noves i estrenant entrenador, s’estan mostrant molt irregulars, capaços de guanyar el Barça al Palau en la competició domèstica –si bé divendres van sortir apallissats del coliseu blaugrana en el duel europeu– i de perdre en el seu feu davant de rivals teòricament inferiors com l’Andorra o el Joventut de Badalona.El Baskonia, amb una victòria menys que els lleidatans, necessita guanyar per trencar aquesta dinàmica de quatre derrotes seguides (dos a l’ACB i dos més a l’Eurolliga) i aquesta ansietat és amb la qual intentarà jugar un Hiopos que arriba a la cita amb la tranquil·litat que donen aquestes tres victòries, sobretot l’última davant del MoraBanc Andorra certificada en un enorme últim quart. No obstant, Gerard Encuentra atorga el paper de favorit als vitorians, però sense descartar que el seu equip pugui donar la campanada. “Cal competir cada partit”, avisa, reconeixent que “ells són més favorits perquè tenen més pressupost, estan en Eurolliga i juguen a casa, però nosaltres sortirem a guanyar i sense por. Allà han guanyat l’Andorra i el Joventut i nosaltres provarem de fer el mateix, malgrat que som conscients de la dificultat que té”.Encuentra podrà comptar amb tots els efectius a excepció de Johnny Hamilton, que continua amb la posada al punt i del qual, com va reconèixer el mateix tècnic, no s’espera el debut fins després de l’aturada de lliga per les finestres de seleccions, per la qual cosa també serà baixa diumenge vinent a la pista del Reial Madrid. En canvi, Pablo Laso recupera efectius davant de l’important duel d’avui. Sander Raieste i Tadas Sedekerskis, que ja van reaparèixer divendres davant del Barça en Eurolliga, tornen a l’ACB per donar aire a un Pablo Laso que haurà de descartar un extracomunitari (Forrest, Howard o Baldwin) per penúltima vegada, ja que Baldwin tindrà ben aviat el passaport georgià.

Acord amb el Maroussi per Fridriksson

L’Hiopos ha arribat a un principi d’acord amb el Maroussi grec per al fitxatge del base islandès Elvar Fridriksson, el jugador per qui finalment es va decantar, tal com va avançar SEGRE. Les dos entitats ja han pactat la indemnització per alliberar Fridriksson, el fitxatge del qual s’espera anunciar demà. L’acord contemplava que jugués ahir el seu últim partit amb el Maroussi, que va guanyar a la pista de l’Aris per 72-74, amb 4 punts, 3 assistències i 6 rebots de l’islandès en 22 minuts.

El Manresa guanya i Joventut i Andorra perden

La setena jornada va arrancar ahir amb la victòria del Baxi Manresa al Nou Congost, on encara no coneix la derrota, després de superar amb sofriment el Granada (93-86), que seguirà una jornada més en zona de descens i que ja acumula sis derrotes, les últimes quatre, consecutives. Per la seua part, l’Andorra va patir el segon revés de la temporada a casa al perdre contra el Múrcia (71-83), mentre que l’Unicaja es va refer de l’última derrota a Manresa i va guanyar el Joventut (75-79).