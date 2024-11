Derrota amb poc futbol

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

l’hospitalet de llobregat

L’Atlètic Lleida va perdre de nou un partit fora de casa, aquesta vegada davant de l’Hospitalet, que venia amb una dinàmica de 4 partits sense guanyar, situació similar en la qual es trobava l’equip de Cappont fins a la setmana passada. Els de Gabri Garcia no van brillar en atac i van concedir molt en defensa.

“Ha estat el partit en què més córners i faltes hem tingut i no les hem aprofitat”

El partit va començar amb un primer avís dels locals, amb una centrada que es va enverinar i va acabar picant al pal després d’agafar descol·locat Pau Torres. Per veure la rèplica de l’Atlètic Lleida s’hauria d’esperar fins al minut 7 de partit, amb un xut llunyà de Moró Sidibé que va marxar per sobre del travesser. Malgrat l’ocasió inicial, els visitants van dominar els primers 15 minuts, amb solidesa defensiva i jugant sobretot en camp contrari. Veient-se dominats a casa, els locals van augmentar l’agressivitat, i en el minut 23, en una falta a favor, Pariente va centrar al primer pal i Ayala va rematar sol i va anotar el primer del partit. Després d’aquest gol, els locals van començar a dominar, però patint amb les internades de Moró fins al descans.La segona part va començar amb doble ocasió de l’Hospitalet, però el ritme de joc va baixar molt, en part a causa de les constants pèrdues de temps, una de les quals que va causar la primera groga d’Ayala. Precisament el cental, en una altra centrada des de la lateral, va anotar el segon de cap. Arribat el minut 86, Ayala, gran protagonista de la jornada, va fer una falta que li va provocar la segona groga i l’expulsió.L’encontre, malgrat els intents de Gabri Garcia, com un canvi de formació i algun tímid intent per part de Soulé Sidibé, va acabar amb l’Atlètic Lleida sense ni una rematada entre els tres pals.

Gabri: “En moments hem estat superiors i no ho hem aprofitat”

Al final del temps reglamentari, Gabri Garcia, entrenador de l’Atlètic Lleida, va destacar que el partit havia “estat per fases”, i en alguns moments “hem estat superiors i no hem aprofitat i en d’altres ha estat l’Hospitalet superior i sí que ho ha aprofitat”, va dir. Una de les claus del partit, segons l’entrenador, va ser la pilota aturada i les jugades d’estratègia: “Ha estat el partit que més córners i faltes hem tingut i no les hem aprofitat”, va explicar.També va ser inquirit per Boris Garrós, el davanter centre de referència de l’equip que es troba de baixa. “Ens costa molt marcar, sense el Boris ens costava molt però la setmana passada sense ell en vam ficar quatre”, va sentenciar.Respecte a fer alguna lectura positiva del partit, Gabri va explicar que quan perds “és difícil veure-hi res de bo”, però va voler destacar que malgrat “ser 20 jugadors i l’staff sencer nou, la idea de joc va calant jornada a jornada. Les coses s’estan fent bé”, va concloure.