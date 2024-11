Xavier Vidales venç al Ral·li Ciutat de Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Vidales (Escuderia Terrassa) va ser el vencedor de la trentena edició del Ral·li de Tàrrega, cita puntuable per al Campionat de Catalunya de l’especialitat de terra i Copa Catalana de promoció, així com Open de Catalunya SBS-2, que es va disputar durant el cap de setmana en traçats propers a la ciutat de l’Urgell. Vidales es va imposar amb un marge de 3:17 sobre Ferran Jubany i de 3:29 sobre Marc Comas (PCR Sport). Francesc Torrelles, de l’Escuderia Lleida, va acabar en onzena posició, a 11:33 del pilot vencedor de la prova. Pel que fa a la categoria de promoció, Xavier Ros (Biela Manresa) va ser el més ràpid, mentre que Jesús Cucharrera (Biela Manresa) es va imposar en l’Open SBS-2. El Ral·li Ciutat de Tàrrega, en el trentè aniversari, va reunir durant el cap de setmana 43 equips, cosa que des de l’Escuderia Tàrrega, organitzadora de la cita, van valorar “molt positivament” i van afirmar que es tracta d’una de les xifres més altes de tot el Campionat de Catalunya. El president de l’Escuderia Tàrrega, Joaquim Galindo, així com el seu secretari, Ramon Gómez, també van destacar l’“èxit” de la jornada de dissabte, en la qual es va estrenar un tram E, una etapa a contrarellotge de 3,83 quilòmetres per camins més pròxims a la ciutat, concretament des del carrer 1 d’Octubre fins al carrer Verge de Montserrat. Vidales va ser el més ràpid en aquest tram E, amb un crono de 2:43, davant de Jubany i José Manuel Íñiguez (PCR Sport). Pel que fa a la segona etapa, que va tenir lloc ahir, el primer vehicle del tram A-1 va sortir a les 9.04 i el B-1 a les 9.32. La sortida del tram A estava situada al costat del càmping, al camí de Verdú, i la sortida del tram B, al barri de Fàtima, al camí de Vilagrassa. Els dos trams van discórrer per Tàrrega, Vilagrassa, Verdú i el Talladell. En total, els pilots participants van recórrer 80 quilòmetres entre les dos etapes. Vidales va ser clar dominador de la prova, ja que es va imposar en els 8 trams en què estava dividida la prova.

Una altra de les novetats més destacades d’aquesta 30 edició del Ral·li Ciutat de Tàrrega va ser que el parc tancat va recuperar la ubicació original, a la cèntrica plaça del Carme, per poder donar un protagonisme més gran a la competició, amb la sortida dels vehicles participants dissabte a partir de les 15.00 i ahir a partir de les 8.40. Després de disputar-se el Ral·li Ciutat de Tàrrega, el Campionat de Catalunya es tancarà el 30 de novembre i 1 de desembre amb el Ral·li de Vidreres.