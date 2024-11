El VAR va confondre el peu de Lewandowski amb el del rival

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

El gol anul·lat a Robert Lewandowski diumenge contra la Reial Societat era perfectament legal. Ahir seguia el debat sobre la polèmica decisió que va prendre l’àrbitre del partit Cuadra Fernández basant-se en la imatge que va oferir el VAR semiautomàtic que va determinar que el peu del polonès estava avançat al del defensa Nayef Aguerd i el va anul·lar. La repetició no va aclarir els dubtes i tot sembla indicar que el VAR va confondre el peu del davanter amb el del defensor. El perfil d’X @ArchivoVar va treure a la llum una nova presa gravada des de la grada del Reale Arena en la qual es veu clarament com el peu de Lewandowski està darrere del peu d’Aguerd. El defensor no trepitja el davanter, com es veia en la representació 3D que va emetre LaLiga durant la retransmissió.

La jugada va provocar un fet inèdit fins ara, ja que Hansi Flick va estar protestant una bona estona a l’àrbitre, mentre Cuadra Fernández semblava protegir-se dient que ell havia xiulat el que li havien dit des del VAR. “Si al VAR diuen que és fora de joc, per què ens ho havíem d’inventar?”, li va dir l’àrbitre a Flick. “Escolta’m (...) però, per què ens inventarem un fora de joc”, li va insistir el col·legiat. El Barça espera explicacions del Comitè Tècnic Arbitral (CTA) i vol conèixer el criteri que s’aplica ja que el dibuix no es correspon amb la realitat i per evitar situacions polèmiques en el futur.

Per la seua part, el director del Projecte VAR de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Carlos Clos Gómez, va recordar que el futbol espanyol compta amb “una tecnologia capdavantera” amb el fora de joc semiautomàtic, que va recolzar per la seua decisió d’anul·lar el gol de Lewandowski, i va lamentar que “ara encertant” es continuï dient que “hi ha conspiracions i robatoris”.

Lamine estarà entre dos i tres setmanes de baixa

Lamine Yamal estarà entre dos i tres setmanes de baixa a causa d’una lesió de grau 1 de la sindesmosi del turmell dret arran d’un cop patit dimecres passat en l’Estrella Roja-Barça. Així ho va confirmar el mateix club blaugrana després de les proves mèdiques a què va ser sotmès ahir. D’aquesta forma, Lamine es perdrà segur el partit contra el Celta del dissabte 23 i cal veure si podrà tornar en els següents partits, previstos per al dimarts 26 davant del Brest a la Champions i el dissabte 30 contra Las Palmas.Per la seua part, Robert Lewandowski, que va acabar el partit coixejant després de rebre un cop a l’esquena, es va quedar a Barcelona i no jugarà els partits contra Portugal i Escòcia. El club blaugrana va confirmar la seua malaltia lumbar i va estimar en 10 dies la baixa. Fins a 9 jugadors tenen problemes físics i no estan disponibles per a Hansi Flick.

Bryan Gil, del Girona, substitueix Lamine

El seleccionador espanyol masculí de futbol, Luis de la Fuente, va assegurar que havien considerat “oportú” que Lamine Yamal no es concentrés amb la selecció per als partits davant de Dinamarca i Sèrbia de la Lliga de Nacions perquè el seu club ja els havia enviat “els informes pertinents” de la lesió de turmell. El seu lloc en la convocatòria l’ocuparà l’atacant del Girona FC Bryan Gil.

El Mallorca-Barça, el 3 de desembre

LaLiga va donar a conèixer ahir els horaris dels partits avançats del Barça, Reial Madrid, Athletic i Mallorca, els quatre equips que competeixen al gener a la Supercopa d’Espanya, i corresponents a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Així, el partit Mallorca-Barcelona es jugarà dimarts 3 de desembre a les 19.00 a Son Moix.

L’AFE no es planteja convocar una vaga

El president de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo, va afirmar ahir que la convocatòria d’una vaga de jugadors com a protesta per la saturació del calendari “no es contempla” i que la solució passa pel “consens entre les parts implicades”.