“Aquesta dinàmica pot portar cert grau de relaxació”

El Lleida CF afronta demà (17.00) un repte complicat, a casa d’un Terrassa que estrena entrenador i contra qui voldrà allargar la bona ratxa, que ja arriba a les quatre victòries consecutives a la Lliga. La bona dinàmica ha fet que el conjunt blau sigui el nou líder del grup i “ajuda molt la confiança de l’equip”, va explicar ahir l’entrenador blau, Marc Garcia. Tanmateix, va reconèixer que “és complicat continuar guanyant, perquè no és tan fàcil mantenir el nivell d’activació i d’il·lusió”. “Aquest tipus de dinàmiques tenen la seua part negativa, que és molt petita, però poden fer que hi hagi un cert grau de relaxació”, va explicar.

A més, també va deixar clar que no “m’agrada jugar contra un entrenador nou”, després que el Terrassa hagi incorporat aquesta setmana Víctor Bravo com a nou tècnic, en substitució de Chus Trujillo, destituït la passada. Marc Garcia va apuntar que “coneixem l’entrenador de la seua etapa al Terol i l’hem agafat com a referència, però tampoc no podem tenir la certesa que els comportaments siguin els mateixos”. “És complicat visitar un rival que té un entrenador nou, perquè es renoven les il·lusions i a més el Terrassa té una plantilla per fer play-off”, va afegir.

De cara a l’encontre, el tècnic va confirmar que no podrà comptar ni amb Campins ni amb Mario Domingo, tal com s’esperava, i va anunciar que Diego Iglesias tornarà “segur”, mentre que Juanan és dubte.