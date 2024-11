Encuentra: “No ens fa por cap rival”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra, tècnic de l’Hiopos Lleida, es va mostrar fermament convençut que “tindrem les nostres possibilitats” en la visita de demà al Reial Madrid. “No ens fa por cap rival i anirem a fer el nostre joc”, va sentenciar el tècnic lleidatà, que tanmateix va deixar clar que “cal fer un partit molt complet per guanyar el Madrid. És dels equips top d’Europa i un jugador seu pot cobrar tot el nostre pressupost”.

Una setmana més, l’entrenador va reiterar que “anem amb ambició i sense por, però sobretot pensant en nosaltres, no tant en el Madrid”. Per això, va prendre com a exemple el partit de diumenge passat davant del Baskonia i va destacar que “vam fer molt bons minuts, però en vam tenir alguns de molt dolents en el segon i en el tercer i, si estàs malament uns minuts, aquests equips oloren la sang i et trepitgen”. “Hem d’intentar que els mals moments siguin curts i tirar de lideratge, perquè el Reial Madrid també té molts jugadors de qualitat, que no fa falta que tinguin un gran coneixement tàctic entre ells, perquè fan punts molt fàcils”, va alertar.

Encuentra també va parlar sobre el mal partit del conjunt blanc dijous a l’Eurolliga, en el qual se’ va anar perdent per un contundent 25-47 al descans davant de l’Anadoulou Efes i va acabar derrotat (64-74) malgrat una bona reacció a la segona meitat. “El que vaig veure és que jugaven contra un equipàs que va començar molt bé i que amb el seu caràcter, el Madrid va arribar a posar-se a un sol punt”, va apuntar l’entrenador lleidatà, que també va comentar que “esperem que estiguin afectats pel doble partit d’Eurolliga d’aquesta setmana. Nosaltres intentarem exigir-los per veure si ho estan o no, tot i que és un equip que està preparat per a aquestes coses”, malgrat que compta amb les baixes de Musa i Garuba.

D’altra banda, Encuentra també es va mostrar “molt content” per la convocatòria de Rafa Villar amb la selecció espanyola. “S’ho guanyat a còpia de treball, és tot cor i esforç i que tingui aquesta recompensa em posa content, perquè l’he vist evolucionar”, va concloure.

El Barça sucumbeix amb el París i cau a la 5a plaça a l’Eurolliga

El Barça va cedir (87-103) contra el París Basketball ahir en la desena jornada de l’Eurolliga celebrada al Palau Blaugrana, víctima del conegut vertigen i desimboltura del debutant en la màxima competició continental, capaç d’assaltar la pista del fins ahir líder per reafirmar-se com la gran sensació amb una victòria que fa caure als de Joan Peñarroya de la primera a la cinquena plaça de la classificació.Després d’un molt mal primer quart (18-31), el Barça va reaccionar i manava al descans (48-45). No obstant, l’equip parisenc va endossar un 17-30 en l’últim quart que va sentenciar el duel.