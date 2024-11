Aleix Escofet i Maria Parés s'emporten l'Open-Ara Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Catalonia Open-Ara Lleida, prova puntuable per al circuit Tennis Europe Junior que acull a les millors promeses masculines i femenines sub-16, que s’ha disputat al Club Tennis Urgell durant l’última setmana va acabar ahir amb les victòries d’Aleix Escofet i Maria Parés en els campionats individuals.

Escofet es va imposar per 6-3 i 6-4 davant del saragossà Yago Castellano, que no va poder firmar un doblet després de coronar-se campió de dobles juntament amb el lleidatà Víctor Palomar divendres passat. En el partit, Escofet va ser el gran dominador, ja que només va passar per alguna dificultat quan en el segon set vencia per 4-1 i el seu rival el va igualar (4-4). Tanmateix, la reacció de Castellanos va ser un miratge i Escofet va acabar sentenciant a l’imposar-se en dos jocs consecutius (6-4).

Les finals individuals van marcar el final del tercer Catalonia Open consecutiu que es disputa a Lleida

D’altra banda, en la categoria femenina, el títol va estar molt més disputat i la final va enfrontar les dos tenistes que van guanyar el torneig femení de dobles fent parella: La filla de l’extenista lleidatana Neus Àvila, María Parés, i Olivia Poinsot. El títol se’l va endur Parés, qui va guanyar la seua rival per 6-3, 1-6 i 6-3. Parés es va emportar el set inicial, en el que va ser el primer parcial que va cedir Poinsot en tot el torneig, ja que fins a la data havia guanyat tots els seus partits en tan sols dos sets. En el segon parcial, la resposta de Poinsot va ser contundent (6-1) i va aconseguir enviar el partit al desempat. Allà, Parés va recuperar la iniciativa i amb un 6-3 es va assegurar la victòria i el títol.

Després de les finals, va tenir lloc l’acte d’entrega de trofeus que va posar punt final a la tercera edició consecutiva del torneig que se celebra a les instal·lacions del Club Tennis Urgell i que va acollir 80 tenistes entre el quadre masculí i femení.

Pel que fa a l’acompliment dels lleidatans en aquest torneig al llarg de la setmana, es pot destacar el paper de Cèlia Torrelles i Àlvaro García, que van arribar fins als quarts de final de la fase individual; i en dobles David Sánchez i Ana Noguera van arribar a semifinals, mentre que Víctor Palomar es va coronar campió juntament amb Yago Castellano.