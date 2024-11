Derrota a casa del CECELL i victòria del Rodi Balàfia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pips Nature CECELL Lleida, de la Primera Nacional Femenina, va tornar a perdre a casa ahir, en aquesta ocasió davant del Tenerife Libby’s La Laguna, per 2-3, en un partit molt disputat que es va haver de resoldre al cinquè set. Al CECELL li va costar començar el partit, ja que les jugadores de Tenerife van aconseguir guanyar un ajustat primer set, 21-25.

La segona mànega va caure també del costat de l’equip visitant, en aquesta ocasió de forma més clara, 14-25. Tanmateix, les jugadores lleidatanes es van reposar i van aconseguir equilibrar el partit a l’imposar-se en el tercer i quart set per 25-22 i 25-17, respectivament.

El partit va arribar així al cinquè i definitiu set, en el qual de nou van ser les tinerfenyes les que es van mostrar més segures, per anotar-se’l per 12-15 i, amb això, endur-se el triomf. Malgrat perdre, al fer-ho per 2-3, sumen un punt en la classificació, tot i que continuen sense conèixer la victòria a la Lliga.

Per la seua part, a la Primera divisió masculina, el Rodi Balàfia Vòlei es va imposar per 2-3 en la pista del cuer, l’Associació Vòlei Ametlla (2-3), amb la qual cosa es manté al capdavant de la classificació. A l’equip lleidatà li va costar emportar-se el triomf més que no s’esperava. De fet, l’equip que entrena Sergi Mirada va perdre els dos primers sets de forma sorprenent, tenint en compte que el rival és el cuer del grup. Després de caure a les dos primeres mànegues per 25-23 i 25-20, en el tercer set, amb l’entrada d’Eddy Herrera, Dídac Salas i Joaco Carámbula, l’equip va guanyar confiança i va començar a sumar punts. Va guanyar el tercer per un clar 10-25 i en el quart, més disputat, també es va imposar, en aquest cas per 17-25, per portar el partit al cinquè, en què es va imposar per 13-15 per sumar un triomf que el manté líder.