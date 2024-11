Empat treballat del Lleida contra el Terrassa

Publicat per pau osorio

El Lleida es col·loca en segona posició a un punt del Sabadell després d'empatar. A més, el gol del Terrassa ha suposat el primer gol en contra com a visitant del lleida en Lliga i trenca la ratxa de quatre victòries consecutives dels de Marc Garcia.

Els primers minuts del partit han estat marcats per un ritme de joc baix en els que cap dels dos conjunts han estat capaços de fer-se amb el control de la possessió. Així i tot, després d’aquesta primera fase, el Lleida s’ha imposat al Terrassa i amb un gol d’Adri Gené a pase de Naranjo ha aconseguit avançar-se en el marcador (1-0). Per la seva part, els egarencs no han baixat els braços i 8 minuts després d’encaixar el gol han empatat el partit amb un gol del seu màxim golejador, Van den Heerik, que ha suposat el primer gol encaixat pel Lleida com a visitant en tota la temporada (1-1). Poc després de l’empat, Naranjo ha estat a punt de tornar a avançar als seus, però l'àrbitre li ha anul·lat el gol per fora de joc i el partit ha tornat a entrar en una fase de poques ocasions ofensives.

A la represa, el Terrassa ha estat millor en els primers minuts, però no ha pogut generar cap ocasió de perill i el Lleida ha estat capaç de tornar a prendre l’iniciativa en els últims minuts. En aquesta darrera fase, els lleidatans han generat bones ocasiones, però la ineficacia de cara a portería i el bon rendiment del porter local, Marcos Pérez, han establert l’empat a u definitiu.