El Juneda incorpora al seu staff Ramon Solé, amb síndrome de Down

Ramon Solé, que té síndrome de Down, es va incorporar diumenge passat al primer equip del Club Hockey Juneda com a auxiliar del delegat, segons va informar el setmanari digital SomEsports. Usuari del Centre Ocupacional de Talma i resident en una de les llars de l’entitat, Solé ha estat tota la vida un gran aficionat a l’esport i un fidel seguidor dels equips locals. Aquesta vinculació va fer que l’entitat i el club sumessin esforços per incorporar-lo a l’equip.

Des de Talma van explicar que la iniciativa perquè Solé pogués ajudar el primer equip del CH Juneda va sorgir de la implantació del model d’atenció centrat en la persona, que vol anteposar l’acompanyament als objectius de vida dels usuaris respecte a un enfocament més assistencial.

La iniciativa va sorgir a través de la col·laboració del club amb el Centre Ocupacional de Talma, on és usuari

Igual com en el cas de Ramon Solé, els educadors de l’entitat intenten que els altres usuaris també puguin complir les seues respectives metes i demandes.

El president del CH Juneda, Àlvar Mongrell, va assenyalar que la tasca de Solé serà col·laborar, en els partits que jugui l’equip com a local, amb les necessitats que pugui tenir l’equip, entre les quals la de gestió de material. També considera que el càrrec li permetrà “veure l’hoquei des de dins”. Per tot això, va dir, és “una acció bonica”.

El primer equip del CH Juneda competeix aquesta temporada a Segona Catalana. En aquests moments és el quart classificat de la Lliga amb quatre partits guanyats i tres de perduts. Aquest cap de setmana visitava el Sant Celoni C, un equip que després de set jornades ocupa una posició de mitja taula.