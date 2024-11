Victòria a la Champions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Enoli les Borges Vall va aconseguir ahir una gran victòria davant del TJ Geolog Roznava d’Eslovàquia per 3-1, amb la qual cosa avui es jugarà la classificació per a la següent fase de la Champions League davant de l’HB Ostrov de la República Txeca (10.00), en la competició que s’està disputant a la ciutat polonesa de Suchedniów. La victòria va tenir un component històric, ja que Cesc Carrera, de Castellnou de Seana, va aconseguir el primer punt d’un jugador lleidatà en la màxima competició continental de tenis taula.

Després de perdre en la primera jornada per 3-0 contra el potent equip francès de l’Alliance Nimes/Montpeller, la victòria d’ahir manté les opcions de passar de ronda. Els dos primers classificats jugaran la següent fase, mentre que el tercer i el quart seguiran en competició europea, però a la Europe Cup.

El partit no va començar bé per a l’equip de la capital de les Garrigues. En el primer enfrontament el jugador ucraïnès Andrii Grebeniuk, va superar per 3-1 Norbert Tauler. Després de perdre els dos primers sets per 7-11 i 3-11, Tauler va guanyar el següent per 12-10, però va cedir en el definitiu per un ajustat 9-11, fet que va donar el primer punt al Roznava.

Va igualar el duel Marc Duran que, en el segon enfrontament de la jornada, va superar per 3-1 l’eslovac Peter Ingemar. Duran va guanyar còmodament la primera mànega, 11-3, però en un ajustat segon set va perdre per 9-11, la qual cosa empatava el partit. Però Duran va mostrar la seua gran qualitat en les dos últimes mànegues, en les quals es va imposar per 11-7 i 11-6, per posar l’1-1 al marcador.

L’Enoli les Borges Vall es va posar al davant al marcador amb la victòria històrica de Cesc Carrera sobre l’hongarès Daniel Laszlo Kriston, per 3-0, amb parcials d’11-8, 11-7 i 11-9.

El punt definitiu que va segellar la victòria de l’equip lleidatà el va firmar Norbert Tauler, que es va imposar per un ajustat 3-2 a Peter Ingemar. Els parcials van ser 11-8, 9-11, 7-11, 11-5 i 6-5 en el desempat.