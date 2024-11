El derbi acaba en empat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El derbi lleidatà de Tercera Federació entre Atlètic Lleida i Mollerussa va acabar amb repartiment de punts (2-2), després d’un partit en què els dos equips van tenir trams de domini i en el qual el conjunt del Pla d’Urgell es va reposar d’un 2-0 per rescatar un punt del xoc, que suposava el primer enfrontament entre dos equips lleidatans en categoria estatal des d’un Balaguer-Benavent (1-0) el 2010, a Tercera divisió.

El partit va començar amb un Mollerussa amb molta garra i sense ganes de controlar la pilota. El conjunt visitant va iniciar el matx amb una pressió alta provant de forçar errors en la defensa local. Al minut 9, l’equip del Pla d’Urgell va fer el primer tir a porteria, en una falta a la frontal de l’àrea que va executar Putxi. Tres minuts després, de nou els visitants van tenir una clara ocasió per posar-se al davant. En un ràpid contraatac, Jofre Graells es va plantar davant de Pau Torres, però va definir amb un xut desviat.

A partir d’allà, els del Segrià van començar a dominar el joc i provocar ocasions de perill. La primera va arribar al 27, quan Nil Sauret es va desfer del seu marcador i va definir molt forçat. El xut el va aturar Batalla i la pilota va caure als peus de Moró, que en el moment de rematar va entrepussar.

Un minut després, Sule ho va provar de cap, però tampoc no va tenir fortuna. Al 31, Moró va intentar un xut des de fora de l’àrea, però va sortir desviat. Al minut 43 va arribar la primera jugada polèmica del partit. Jofre Graells va agafar la pilota i es dirigia cap a la porteria quan, a la frontal de l’àrea, Manrique el va fer caure per evitar que avancés. Els visitants van reclamar la targeta roja per al defensor local, però l’àrbitre li va mostrar la groga. Amb el marcador sense moure’s es va arribar al descans (0-0). L’Atlètic Lleida va sortir amb molta més ambició en el segon temps, i tot just arrancar, va marcar el primer gol del partit. Sule va rebre la pilota a banda dreta i va centrar ras perquè Wilber batés Batalla (1-0). El Mollerussa va reclamar fora de joc però els col·legiats no ho van assenyalar. Quatre minuts més tard, en una acció gairebé idèntica, Sule va tornar a centrar la pilota des de la banda dreta, però en aquesta ocasió la defensa la va poder treure. El rebot va caure a Moró Sidibé, un dels ex del Mollerussa a la plantilla de l’Atlètic Lleida, que va acomodar el cos per rematar de forma acrobàtica i posar el 2-0.

A partir d’allà, els visitants, ja sense res a perdre, van començar a controlar més l’esfèric. Al 61, el Mollerussa va tenir una falta just al centre del camp, sense aparent perill, però va aparèixer la qualitat de Putxi. El capità del Mollerussa va veure avançat Pau Torres, i va executar la falta de forma directa. La pilota no va entrar, però va rebotar al travesser i Pau Torres va acabar introduint la pilota a la seua pròpia porteria quan va saltar contra ella (2-1). Amb la moral alta, el Mollerussa es va llançar a buscar l’empat, la qual cosa va provocar espais en la defensa visitant. L’Atlètic hauria pogut matar el partit, primer amb una volea de Villote que va sortir desviada, i posteriorment amb un intent errat de Joanet. Al 73, el Mollerussa va posar la igualada al marcador, gràcies al pitxitxi de la categoria, Jofre Graells. Carlos Martínez va disputar una pilota dividida amb Villote, es va emportar l’esfèric i va arribar gairebé fins a línia de fons, on va posar una centrada mesurada perquè Jofre convertís el 2-2 amb una rematada en planxa. El tram final va ser una cercavila en què cap dels dos no va aconseguir desequilibrar el partit, que va acabar en empat. Amb aquest resultat, el Mollerussa es manté cinquè, en llocs de play-off –malgrat ser l’equip més golejat del grup, amb disset gols en contra–, mentre que l’Atlètic Lleida segueix un punt per sobre dels llocs de descens de categoria.

L’entrenador del Mollerussa, Moha El Yaagoubi, va sortir molt satisfet del paper del seu equip, del qual va dir que “ha estat de deu”. “Quan ens hem posat al darrere, ens han obligat a anar a remolc en el partit, però en aquest moment és on ha sortit la fortalesa de l’equip. Tenim un grup molt compromès, que en ocasions com avui ens permet remuntar el partit i sumar un punt, i en moltes d’altres ens permet avançar-nos”, va valorar.

El tècnic va opinar sobre el paper dels seus jugadors al llarg del partit: “En el primer temps hem tingut ocasions per posar-nos al davant, i contra un rival amb molt perill com el que teníem de rival, ha estat una bona feina. En la segona part ens ha costat una mica més i al veure’ns al darrere hem hagut de patir. La traça de Batalla a la nostra porteria ha estat una dosi de moral per als companys, ja que ha evitat alguns gols i ens ha permès seguir dins en el partit”, va explicar.

Per acabar, també va voler donar les gràcies a l’afició desplaçada a Lleida: “Estic molt content per l’afició que ens ha acompanyat avui, s’han fet sentir i no ens han deixat caure. Veure la grada plena ens ha donat un impuls”, va afegir.

El tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va valorar de forma negativa el resultat final del partit, en el qual va veure com el rival igualava un 2-0. “La segona part ha estat molt bona, sobretot a la sortida de vestidors, però cometem massa errors”, va dir. En aquesta línia, va criticar que aquests errors “ja són massa constants” i que són els que han portat l’empat al marcador, a més de lamentar no haver sentenciat el partit. “Hem seguit el pla de partit que havíem previst en la prèvia, hem estat dominadors de la pilota, hem generat molt per les bandes, aconseguint fins a quinze centrades a l’àrea”, va analitzar el tècnic de Sallent.

A l’entrenador local tampoc no el va sorprendre el partit que van plantejar els visitants: “El Mollerussa ha jugat molt bé les seues armes, i era el que havíem estudiat. Ells han sortit al partit amb la intenció de buscar i forçar pilotes a l’esquena de la nostra defensa i generar ocasions, però ho hem controlat molt bé”, va considerar.

També va sentenciar que “m’ha agradat molt com els jugadors han pogut igualar la intensitat del Mollerussa i acabar el primer tram de primera part millor que el nostre rival”.