Jorge Martín, nou campió

Ningú no va fallar ahir en el Gran Premi Solidari de Barcelona de MotoGP, en el qual Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) va fer el que calia, guanyar, però tampoc no va errar Jorge Martín (Ducati), que amb la tercera posició es va proclamar campió del món. Entre ells va acabar un altre campió del món, el lleidatà Marc Márquez (Ducati), tercer a la general després que Enea Bastianini (Ducati) acabés a la setena posició. Per la seua part, Àlex Márquez (Ducati) va firmar una gran quarta posició i va acabar el Mundial vuitè.

Ni Bagnaia ni Martín no van fallar a la sortida. La primera volta es va tancar amb l’italià com a líder i Martín es va trobar amb les ànsies d’un Marc Márquez que el va superar en el primer revolt del segon gir. Martín sabia que en cas de victòria de Bagnaia li valia amb una novena posició, però Marc Márquez volia intentar tancar la seua primera temporada amb una nova victòria. Sense arribar a tenir un avantatge clar, tant Bagnaia com Márquez es van destacar alguns metres, amb Martín com a catalitzador entre el duo capdavanter i la resta del grup perseguidor. Bagnaia es va mantenir líder, amb unes dècimes sobre Marc Márquez i amb Martín a la tercera posició, amb uns metres d’avantatge sobre Aleix Espargaró (Aprilia), Àlex Márquez (Ducati) i Pedro Acosta (KTM). En l’últim terç de la prova, Bagnaia va incrementar el ritme per sentenciar la seua onzena victòria de la temporada, al davant d’un Marc Márquez que no va tenir l’oportunitat de doblegar l’italià i amb Martín a la tercera posició, la qual cosa li donava el títol mundial de MotoGP, el segon de la seua carrera esportiva després del que va obtenir en Moto3 el 2018. Àlex Márquez va ser quart, just al davant d’Aleix Espargaró, que es retira del Mundial amb un top 5. Jorge Martín és el cinquè pilot espanyol a proclamar-se campió de la categoria reina després d’Àlex Crivillé (1999), Jorge Lorenzo (2010, 2012 i 2015), Marc Márquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019) i Joan Mir (2020) i va aconseguir el dotzè títol per a Espanya en la història de MotoGP. Marc Márquez va pujar al podi d’un Mundial per primera vegada des de la seua última victòria, el 2019. També va ser tercer al Mundial del 2015, que va ser per a Jorge Lorenzo, mentre que va acabar segon al Mundial de Moto2 el 2011, un títol que es va emportar Stefan Bradl. “La millor manera d’acomiadar l’equip Gresini i d’agrair tot l’esforç que han fet és aquest podi”, va assenyalar el pilot de Cervera, que el 2025 serà pilot oficial de Ducati. Per la seua part, Àlex Márquez ha firmat la seua millor temporada en la categoria gran després d’acabar a la vuitena posició, ja que l’any passat va ser novè.

“Les últimes voltes ni tan sols podia pilotar, he començat a plorar”

“És increïble, no sé què dir, estic completament en xoc. Això va dedicat a la meua gent, a la meua família, a totes les persones que m’han donat suport. Les últimes voltes no podia ni pilotar, vaig començar a plorar. Ha estat una carrera molt emotiva i vull donar les gràcies a tota la meua gent, està dedicada totalment a ells”, va assenyalar Jorge Martín després de proclamar-se campió. “Això va dedicat també a València. Espero que continuem millorant i gaudint del moment, que és el més important, viure en el present i disfrutar del moment”, va dir el madrileny. “S’ho mereix ell i s’ho mereix la seua família”, va manifestar Pecco Bagnaia després de cedir la corona.

Diogo Moreira tanca el Mundial amb un podi en la cursa de Moto2

El brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, va tancar el Mundial de Moto2 amb una tercera posició en la prova de Montmeló i el tretzè lloc a la general. La quarta victòria del valencià Arón Canet, subcampió, el va convertir en el pilot més premiat de la categoria el 2024, al davant d’Ai Ogura, Fermín Aldeguer i Celestino Vietti, que han aconseguit tres triomfs. Per la seua part, el pilot colombià David Alonso (CFMoto) va acabar la temporada del seu primer títol mundial amb la catorzena victòria de la temporada en la categoria de Moto3.