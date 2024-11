“A la segona part hem tingut actitud”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“En el mateix partit n’hem vist dos de diferents. No tinc qualificatius per a la primera meitat. Hem tingut mala energia i molt mala mentalitat, segurament per culpa meua. A la segona hem tingut millor actitud, corrent una mica més i a força d’això ens hem anat ficant en el partit”. Així de clar es va mostrar Gerard Encuentra, tècnic de l’Hiopos Lleida, en l’anàlisi del paper del seu equip al WiZink Center. L’entrenador en va voler treure conclusions positives i va destacar que “l’equip ha lluitat i competit al camp del Reial Madrid, posant-se a tres punts a l’últim minut”, però va lamentar que “costa molt dominar tota la segona part i per això no hem pogut culminar la remuntada”.

El tècnic lleidatà va reiterar que “a la primera part no ens hem presentat i a partir del tercer quart hem estat millor. Hem corregut, hem defensat i hem trobat tirs alliberats. Amb això em vull quedar i esborrar el primer temps per aprendre”.

En aquesta línia també va apuntar que “a mesura que han anat entrant els triples, hem començat a creure, segurament ells s’han relaxat i al final el partit s’ha decidit per detalls”.

A més, no va voler entrar a valorar les decisions arbitrals dels últims instants: “En calent no sabria respondre. Només dic que les faltes del final ens han penalitzat molt, però les vull analitzar en vídeo perquè ara no podria ser objectiu”, va assenyalar.

Per la seua part, l’entrenador del Reial Madrid, Chus Mateo, va declarar que “en el tercer quart, ells han començat bé i nosaltres ens hem ensorrat mentalment. Havíem d’haver estat més preparats per a la seua reacció a la segona part”.

L’entrenador del conjunt blanc també va apuntar que “aquest era un partit que calia treure i la veritat és que ara ens vindrà bé l’aturada de la competició per recuperar forces i refrescar el cap, perquè sabem que la Lliga és dura”.

Els 5 internacionals, amb les seleccions

L’expedició de l’Hiopos va tornar ahir a Lleida sense els cinc internacionals que han estat convocats per les seues seleccions per participar en la Finestra FIBA de classificació per a l’Eurobàsquet 2025. Rafa Villar i Oriol Paulí s’incorporaran avui a la concentració de la selecció espanyola a Guadalajara, mentre que el croat Luka Bozic, l’eslovè Edo Muric i el finlandès Alex Madsen van volar als seus països d’origen.

«A la primera part no ens hem presentat i a partir del tercer quart hem estat millor»

Aquesta setmana podria ser clau per tancar el fitxatge d’Elvar Fridriksson. Pel que sembla l’islandès va aconseguir un compromís del club grec Maroussi que el deixaria anar després de l’últim partit jugat ahir, que va perdre per 80-84 i en el qual Fridriksson va anotar 16 punts i va repartir 5 assistències. D’altra banda, l’Hiopos també rastreja el mercat a la recerca d’un altre pivot per reforçar el debilitat joc interior.

«En el tercer quart ells han començat bé i nosaltres ens hem ensorrat mentalment»

Completada la vuitena jornada, la Lliga està més ajustada que mai, tant per dalt com per baix. Pel que fa a l’Hiopos, ahir van perdre quatre dels seus rivals directes ara mateix, com són Girona, Bilbao, Andorra i Baskonia, que va caure per un punt a Saragossa. A la part alta, el Gran Canària se situa amb cinc triomfs, igual que el Barça després de vèncer ahir el València, al qual atrapa en la classificació.

Esperen Fridriksson i busquen un altre pivot

Aquesta setmana podria ser clau per tancar el fitxatge d’Elvar Fridriksson. Pel que sembla l’islandès va aconseguir un compromís del club grec Maroussi que el deixaria anar després de l’últim partit jugat ahir, que va perdre per 80-84 i en el qual Fridriksson va anotar 16 punts i va repartir 5 assistències. D’altra banda, l’Hiopos també rastreja el mercat a la recerca d’un altre pivot per reforçar el debilitat joc interior.

Derrotes de Baskonia, Andorra, Girona, Bilbao

Completada la vuitena jornada, la Lliga està més ajustada que mai, tant per dalt com per baix. Pel que fa a l’Hiopos, ahir van perdre quatre dels seus rivals directes ara mateix, com són Girona, Bilbao, Andorra i Baskonia, que va caure per un punt a Saragossa. A la part alta, el Gran Canària se situa amb cinc triomfs, igual que el Barça després de vèncer ahir el València, al qual atrapa en la classificació.