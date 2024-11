Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip masculí +40 del Club Tennis Lleida va aconseguir l’ascens a Divisió 1 del Campionat de Catalunya de Tenis, després de superar per 4-3 el CT Vilanova en l’eliminatòria de promoció. Els punts per a l’equip lleidatà els van aconseguir Fernando Cequier, Josep Maria Graus, Carles Perarnau i el doble que estava format per Fernando i Enrique Cequier.