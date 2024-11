Emma Carrasco: “Anava a l'Estatal sense expectatives, a gaudir”

Emma Carrasco Cadens (Lleida, 31-12-2005) acomiadarà l’any celebrant el seu 19 aniversari i, al marge de quina sigui la seua actuació al Mundial de Budapest que tindrà lloc entre el 10 i el 15 de desembre, també tindrà motius per celebrar que aquest 2024 ha estat el de la seua explosió entre l’elit absoluta. Després de superar una pneumònia abans que hagués de jugar-se el bitllet per als Jocs de París, va aconseguir debutar com a olímpica als seus 18 anys i ve de guanyar 8 ors en el Campionat d’Espanya absolut d’Hivern en piscina curta de 25 metres. Ahir va fer oficial la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN) la llista dels nadadors de l’equip espanyol per a la cita de Budapest en la qual figura la lleidatana, que competirà en les proves de 200 braça, 200 estils i 400 estils. En la seua vida diària, compagina els seus estudis de psicologia, que cursa via online, amb els entrenaments.

Ha sigut una de les estrelles d’aquest Estatal. S’ho esperava?

La veritat és que no hi anava amb gaires expectatives. Tan sols hi anava a gaudir. Venia de competir en uns Jocs i no és el mateix que un Estatal. La meua intenció en aquest Campionat d’Espanya era prendre contacte amb la piscina de 25 metres per preparar el Mundial de Budapest.

Potser aquesta menor pressió li va anar bé per fer un campionat tan brillant.

Crec que sí. El plus de tenir la motivació que vaig tenir en els Jocs o que tindré en el Mundial aquesta vegada no la tenia perquè ja estava classificada per a Budapest. A Madrid vaig anar més tranquil·la i això et fa rendir més.

Són vuit medalles i a més a més totes d’or. Ha fet història en la natació lleidatana. És conscient de la dimensió esportiva del que ha fet?

La veritat és que fins que no vaig acabar el campionat no em vaig parar a comptar les medalles. I he de dir que les que vaig aconseguir en els relleus m’encanten perquè tinc unes companyes que són una passada. Tenim un equip (el CN Sant Andreu) molt potent i, a més, com que la natació és un esport individual, quan competeixes en equip és molt gratificant. Encara que soc partidària de potenciar bastant l’autonomia de cada nadador i que siguem autosuficients, quan ens ajuntem per fer relleus com tornarem a fer a finals de desembre a la Copa d’Espanya de clubs, doncs és una força extra.

Hi va haver un duel especialment emotiu i molt disputat diumenge quan concloïa l’Estatal en la prova dels 200 estils amb Laura Cabanes. Com ho va viure a la piscina?

Va ser una motivació i pressió extra la carrera que vam fer les dos i molt millor que quan ho veus tot més fàcil. A més, va ser una alegria perquè la Laura també va al Mundial.

Com es presenta el Mundial de Budapest? Hi va també sense expectatives i simplement a donar-ho tot?

Bé, veient el nivell que hi ha a les Copes del Món i en els Jocs, és molt alt. No sabria dir què vull aconseguir perquè hi ha molts factors que no puc controlar de les rivals. Però el meu objectiu és classificar-me per a una final i treure’m l’espina dels Jocs en els quals vaig ser dotzena. Com sempre donaré el millor de mi i intentaré millorar alguna de les meues marques.

Serà el seu primer Mundial en piscina de 25 metres

Sí, en piscina curta tinc l’experiència internacional d’un Europeu, però no d’un Mundial. Les característiques en piscina de 25 metres són que hi ha més girs i predominen més l’explosivitat i la força, així que em servirà per agafar experiència.

Per les seues característiques com a nadadora, és més de piscina llarga o de piscina curta?

Sempre em fan aquesta pregunta [riu]. A veure, on tinc més experiència és en piscina llarga de 50 metres perquè és la que més temps m’ocupa durant la temporada, però a poc a poc estic agafant també experiència a la piscina de 25 metres.

Quin serà el seu pla de preparació en els propers dies de cara al Mundial? Canviaran algunes rutines respecte al que fa habitualment?

Queden encara tres setmanes perquè arribi la competició i com faig sempre em deixaré portar per les indicacions que em digui el meu entrenador [està entrenant amb el britànic Ben Titley, que és Head Coach RFEN del Centre Nacional d’Entrenament de Sant Cugat]. Però, vaja, el que sí que és segur és que continuarem amb els entrenaments com fins ara, no hi haurà gaire descans durant aquest període, i en un parell de setmanes sí que reduirem el nombre de metres que nadarem en la preparació per així poder arribar en les millors condicions a la competició.