Arranca a Balaguer el Mundial sub-20 de futsal

Balaguer acull fins diumenge el campionat mundial sub-20 de futsal amb la participació d’onze seleccions (per la retirada d’ultima hora del Marroc), entre aquestes Catalunya, un dels pocs esports en què pot participar internacionalment.

L’acte inaugural va estar presidit pel president de la Federació Mundial de Futsal, Rolando Alarcón, que va agrair al president de la Catalana, Dani Vives, “el magnífic treball” realitzat durant la seua gestió al capdavant de la federació.

Durant la jornada inaugural del campionat, es van disputar un total de cinc enfrontaments al pavelló 1 d’Octubre de Balaguer, on no van fallar els favorits.

Itàlia es va imposar a Mònaco per un contundent 9-1; Brasil va vèncer Uruguai per 5-3 en el duel més ajustat de la jornada, mentre que Paraguai es va imposar a Austràlia per 7-1, i Colòmbia a França per un clamorós 12-2, demostrant per què és la favorita. En l’últim matx de la tarda, l’amfitriona Catalunya es va imposar a Mèxic per 4-1.

En la jornada d’avui, Uruguai jugarà contra Índia a les 12.00, i posteriorment se celebraran un Austràlia-Mònaco (14.00), un Paraguai-Itàlia (16.00) i un Mèxic-França (18.00) i tancarà la jornada un interessant Catalunya-Colòmbia, a les 20.00.