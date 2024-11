Eduard Pons, segon a Jordània, es jugarà el títol en l'última cita

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Sabor agredolç el que es van emportar Eduard Pons i el seu copilot Jaume Betriu de la seua participació el cap de setmana passat a la Baja Jordània. Els lleidatans van demostrar ritme i velocitat per adjudicar-se la categoria Challenger, però una inesperada punxada els va fer perdre uns valuosos minuts que els van impedir estar en la lluita pel triomf.

Al final, el segon lloc va permetre a Pons salvar el liderat de la Copa del Món FIA de Bajas empatat a punts amb el segon classificat, l’emiratià Khalid Aljafla, a falta d’una sola prova per disputar-se, a Dubai a partir del 28 de novembre.

“Serà una gran final a casa del nostre rival. Confiem en el nostre potencial, sabem que podem ser competitius a tots els terrenys i prepararem de la millor forma possible aquest últim assalt. Farem algun test previ sobre sorra i dunes, i sortirem amb les màximes garanties per lluitar fins al final per un títol mundial que ens faria moltíssima il·lusió portar a casa”, va assegurar Eduard Pons, que va deixar clar que “les nostres opcions al títol segueixen molt vives i gairebé hem assegurat el subcampionat com a mínim. Cal ser positius i preparar al màxim l’última cursa de l’any”.