Marc Márquez s'estrena de roig

Marc Márquez, en la seua primera sortida com a pilot oficial de Ducati, que va generar una gran expectació davant del nou garatge. - EFE

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Àlex Márquez (Ducati) va registrar ahir el millor crono en la jornada de test oficial de MotoGP al Circuit de Barcelona-Catalunya, amb un 1:38.803 amb la nova Ducati que portarà el seu equip Gresini la campanya 2025, en una jornada plena de novetats.

Un dels principals focus d’atenció era l’estrena de Marc Márquez com a pilot oficial de Ducati, al mateix box que Francesco Pecco Bagnaia que, com el de Cervera, provarà de recuperar el tron de campió que diumenge va guanyar Jorge Martín. El madrileny també va obrir ahir una nova etapa amb l’equip Aprilia i va quedar a un segon del capdavant, i va tenir fins i tot una caiguda.

En la seua primera presa de contacte amb la GP25, després de quedar tercer en el Mundial amb Gresini pilotant una GP23, el vuit vegades campió del món va quedar quart (1:39.454), a tot just 56 mil·lèsimes del seu nou company d’equip, un Bagnaia que va ser tercer (1:39.398), darrere de Fabio Quartararo, segon amb la Yamaha (1:39.199). Tanmateix, va donar la sensació que cap dels dos va portar al límit la seua Ducati, que torna a partir com la principal favorita.

Márquez va declarar a DAZN després de la jornada que “m’he trobat còmode des del principi i me’n vaig a l’hivern amb bones sensacions”. “El més important per a mi i per a l’equip és que tant jo com Pecco (Bagnaia) tenim les mateixes sensacions sobre la nova moto i això facilita molt la feina als enginyers”, va apuntar el cerverí, que marxa a l’aturada hivernal “amb la confiança de l’última part de la temporada i del test”.