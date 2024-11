“Volem fer història”

L’AEM afronta avui (19.30/Lleida En Joc) per primera vegada en la seua història la tercera ronda de la Copa de la Reina i ho fa a la recerca d’un accés que l’aparellaria contra un dels vuit primers classificats de Lliga F de la passada campanya, entre els quals Barça, Reial Madrid i Atlètic. El tècnic de les lleidatanes va deixar clar que “és un partit especial i ho donarem tot al camp per intentar fer història”, davant d’un Vila-real que és rival en Lliga de les lleidatanes.

De fet, l’AEM ja esperava enfrontar-se a un equip de la màxima categoria en aquesta ronda, però el sorteig el va aparellar amb un dels dos equips que van descendir de Lliga F i que ara militen a la mateixa categoria. A més de pel possible aparellament posterior, el xoc serà especial perquè el tècnic de les lleidatanes va reconèixer que “és la meua tercera temporada aquí i és la primera vegada que juguem la Copa al Recasens”, que no acollia un duel de la competició del KO des del 2021, davant de l’Espanyol (1-2).

“Estem a les portes d’una cosa gran i espero que vingui molta gent perquè si aconseguim passar i juguem contra un equip gran de Primera seria un premi molt bonic per a la trajectòria que portem”, va afegir el tècnic, que va destacar que “veig molt bé l’equip, amb confiança i amb ganes”.

A més, va celebrar que Mariajo, la capitana de l’equip, “ja està al 100% per jugar”, després de deu mesos apartada per lesió i Laura Fernández, de baixa des del setembre del 2023, “també està gairebé per jugar i això ens dona més alternatives en atac”, va apuntar.

El tècnic també va analitzar el Vila-real, amb què l’AEM ja es va enfrontar aquesta temporada fora de casa, en un matx que va acabar amb una derrota per 1-0. “Espero que el partit canviï poc respecte al de Lliga, encara que sí que espero un duel amb més ocasions que els últims, perquè el Vila-real és un equip més alegre i que pot concedir una mica més”, va dir un Rubén López que considera clau que “a nivell d’il·lusió tindrem un punt més, perquè elles venen de Primera i penso que no els motivarà tant la Copa”. “El factor camp i això han de ser decisius per passar”, va concloure.

Tres partits completen la ronda, marcada per la dana

Cinc encreuaments d’aquesta ronda es van jugar fa dos setmanes. Tanmateix, tres partits, entre els quals el de l’AEM, van haver d’ajornar-se. El de l’equip lleidatà i el Cacereño-València es van suspendre per la dana i el Tenerife-Sporting Huelva no es va jugar per un brot víric. Els tres es disputen avui per completar la ronda.