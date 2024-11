Marató sense homologar

Les marques dels atletes que han corregut la Marató de Lleida no tenen cap validesa federativa. Això almenys ha passat en els dos últims anys d’una prova que va nàixer el 2022 i que el passat 27 d’octubre va complir la tercera edició amb una participació més de 600 atletes entre les diferents distàncies proposades per l’organització: els 42.195 metres propis de la marató, a part de carreres de 5 i 10 quilòmetres i infantils. El motiu és que el recorregut, que havia estat homologat per la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, va ser en part modificat en les dos últimes edicions i, per tant, les marques que facin els corredors perden validesa oficial. La prova lleidatana havia sol·licitat entrar al calendari de la Federació Espanyola l’any passat i aquest al calendari català.

Sisco Larrull, president de l’Associació Esportiva Marató Lleida, que és l’entitat organitzadora, va reconèixer en declaracions a aquest diari que aquest any van modificar el recorregut a l’inici de la cursa, però que va ser per petició de la Paeria al coincidir que aquell mateix dia se celebrava la Festa del Vi a la Llotja. “Per poder quadrar els tres circuits (els 42,195 km, els 5 km i els 10 km) els organitzadors ens vam veure obligats a alterar el pas per l’avinguda Tarradellas en l’inici de les curses, però la distància de la marató era igualment de 42.195 metres”, va explicar Larrull.

Quiñónez diu que van avisar “amb antelació i van tenir temps d’homologar el nou recorregut”

Fonts de la Federació Catalana van assenyalar a aquest diari que “una vegada que es modifica el recorregut que havia estat homologat, ja no té validesa de cara a les marques dels atletes. Si volen mantenir l’homologació han de tornar a fer el recorregut que es va homologar en el seu dia”.

De fet, al web de la Federació Catalana s’especifica aquesta conjuntura, dient que “les marques no són vàlides ja que no es va seguir el circuit homologat”, després de l’escrit que va presentar el jutge àrbitre designat per a la prova.

Per la seua part, el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va respondre a Larrull que “es va comunicar amb molts mesos d’antelació que la cursa no podia sortir de la plaça de la Llotja, per la qual cosa haurien de canviar la ubicació de sortida. Van tenir prou temps per poder homologar el circuit. Per tant, si l’organitzador no ha mesurat bé o no ha validat el circuit, no és culpa de l’ajuntament”.

Els 42.195 metres de la Marató de Lleida són sobre asfalt i mixt. Els corredors passen pels carrers de la ciutat i també per Torre-serona, Vilanova de Segrià i Benavent.

Muhammad Lamin Bah i Olalla Tavera van ser aquest any els guanyadors, amb rècords de la prova inclosos sense validesa federativa.

Els Certificats d’Homologació duren 7 anys

Els Certificats d’Homologació expedits per la Reial Federació Espanyola d’Atletisme, si no es produeixen alteracions, tenen una validesa de set anys. Passat aquest període, si el circuit desitja mantenir la seua condició d’homologat haurà de sol·licitar, d’acord amb el formulari que oficialment s’estableixi, una sol·licitud perquè pugui ser renovat.