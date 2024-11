Mollerussa acollirà per cinquè any l'Europeu

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El circuit del Parc de la Serra de Mollerussa tornarà a acollir l’any que ve una prova del Campionat d’Europa d’autocross. Serà el cinquè any consecutiu que la cursa continental recalarà en terres lleidatanes que, a falta de confirmació per part del Consell Mundial de la FIA (Federació Internacional d’Automobilisme), tornarà a tancar el certamen el mes d’octubre.

“Ja estem consolidats”, va reconèixer Joan Anton Grustán, membre de l’Escuderia Mollerussa, que no va amagar les dificultats que cada any tenen perquè la carrera continuï a la superfície econòmicament. L’entitat rep subvencions de les institucions implicades, però anys enrere aquestes no van arribar i des d’aleshores estan arrossegant uns deutes que s’acosten als 60.000 euros. En aquest sentit, demana una major implicació i que es compleixin els pactes. “Si no hi ha diners, haurem de renunciar, això ho tenim clar”, va afirmar Grustán, que va demanar que l’ajuda de la Diputació fos a través d’un conveni i no per concurs. “No podem anar a concurs, necessitem un conveni per saber amb què podem comptar, i no estar pendent de si serà una xifra o una altra. Només demanem que hi hagi un conveni mentre hi hagi Campionat d’Europa”, va apuntar.

L’Escuderia Mollerussa reclama que l’ajuda de la Diputació sigui a través d’un conveni pluriennal

Grustán va xifrar entre 60.000 i 90.000 euros les aportacions que necessiten per la via institucional per ajudar a cobrir un pressupost que s’acosta als 160.000 euros, que engloben l’Europeu i el Campionat d’Espanya que sempre es disputa el cap de setmana anterior. De cara a la prova de l’any que ve l’Escuderia Mollerussa haurà d’emprendre millores al circuit, entre aquestes l’asfaltatge de la zona de sortida, que afecta uns 1.200 metres quadrats aproximadament i que suposaran una inversió de 75.000 euros, partida que serà sufragada per la subvenció que atorgarà el Consell Superior d’Esports. “Havia d’estar a punt per a aquest any, però la FIM va entendre els problemes que vam tenir amb la subvenció i ens va permetre ajornar-ho un any, com els ha passat a altres organitzadors”, va explicar Grustán. “Estem a la cresta de l’onada, però ens falten millores i no hi ha prou diners per fer-les. Aquesta circumstància ha fet que aquest any hàgim baixat a la classificació i siguem cinquens o sisens a nivell global de deu curses, encara que a nivell tècnic som dels millors, en això no hi ha discussió”, va asseverar.

El circuit haurà de ser de nou homologat

La homologació del circuit del Parc de la Serra per acollir proves internacionals ha caducat i de cara a la prova del proper 2025 haurà de passar de nou un examen. L’Escuderia Mollerussa acudirà el proper mes de febrer a Riga per prendre part en el congrés de la FIA, on es revelaran les novetats per al 2025.