Nou diumenge amb talls de trànsit a Lleida per una cursa atlètica

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida acollirà aquest diumenge 24 de novembre la 10K Race International, una cursa atlètica que comportarà talls de trànsit en diversos punts de la ciutat. Segons ha informat la Guàrdia Urbana, les afectacions en la mobilitat començaran a les 7 del matí i es perllongaran fins aproximadament les 11.30 hores, quan es preveu que finalitzi l'esdeveniment esportiu.

Es calcula que hi participaran unes 900 persones que recorreran un itinerari urbà que inclourà carrers cèntrics com la Rambla Ferran, l'avinguda Francesc Macià, Blondel o Príncep de Viana, a més de creuar el riu Segre pels ponts de la Universitat i de Príncep de Viana. Els veïns del barri de Cappont i els usuaris de l'estació de trens seran els més afectats per les restriccions circulatòries.

Recomanacions per als veïns de Cappont i usuaris del camp de futbol Ramon Farrús

Donades les dificultats previstes per circular i accedir als pàrquings entre les 7 i les 11.30 hores, es recomana als habitants de Cappont que anticipin els seus desplaçaments abans de l'inici de la cursa. De la mateixa manera, per accedir al camp de futbol Ramon Farrús durant l'horari de la prova, es recomana utilitzar els estacionaments situats a l'altra banda de la carretera LL-11.

Desviaments i talls previstos en el trànsit

Per garantir la seguretat dels corredors, a partir de les 7h es tallarà el trànsit al carrer Príncep de Viana davant l'estació, desviant-lo per l'avinguda Prat de la Riba i el Camí de Granyana. L'accés a l'aparcament soterrani de l'estació es mantindrà operatiu. A les 9.30h s'impedirà la circulació per tot el circuit de la cursa, restablint-se un cop hagi finalitzat l'últim corredor cap a les 11.15h. El trànsit es normalitzarà completament un cop desmuntada tota la infraestructura de la prova sobre les 11.30h.

Entre les 9.30 i les 11.15 hores no es podrà creuar el riu ni pel pont de Príncep de Viana ni pel pont Vell, mentre que la resta de ponts funcionaran amb normalitat. Es recomana també informar-se sobre les alteracions que patirà el servei de transport públic durant el matí.

Amb aquesta, Lleida haurà acollit tres grans cites atlètiques en poc més d'un mes, després de la Mitja Marató del passat 17 de novembre i la Marató del 27 d'octubre, que també van alterar el trànsit a la ciutat.