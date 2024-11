L'ultrafondista lleidatà Miquel Solé correrà cada dia durant un any per visibilitzar les malalties mentals

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El corredor lleidatà d’ultrafons Miquel Solé afrontarà un altre repte majúscul el 2025. El seu nou projecte, que arrancarà el proper 4 de gener, consistirà a córrer cada dia durant tot un any amb l’objectiu de donar visibilitat a les malalties mentals. Seran dotze mesos dedicats a dotze malalties mentals amb què brega diàriament a la Clínica Mentalia, on treballa des de fa 27 anys. “Conec molt bé els problemes de salut mental i el principal problema és que s’amaga molt aquesta malaltia. El repte és córrer durant tot un any, amb etapes diferents, i cada mes anirà dedicada a una malaltia mental”, va explicar Solé, que també l’ha viscut molt de prop. “Fa tres anys va morir el meu sogre d’Alzheimer i és una situació duríssima, un drama per al pacient i la família. És una malaltia per la qual es mereix estar corrent tot un any”, va afirmar.

El repte s’iniciarà el 4 de gener amb una primera etapa que partirà des de la Clínica Mentalia de Lleida, patrocinadora de l’esdeveniment i on estarà acompanyat per alguns dels pacients que l’acompanyaran durant els primers metres, i acabarà davant l’ajuntament de les Avellanes i Santa Linya. El projecte també inclou, durant les diferents etapes, la visita a algun dels llocs emblemàtics del patrimoni de Lleida, com el monestir de les Avellanes o la Seu Vella, que el primer i últim dia de cada mes acollirà una sortida o una arribada d’etapa, a més d’acollir l’últim diumenge d’octubre una jornada amb la participació popular al Turó.

Miquel Solé no s’ha marcat cap distància diària, ja que estarà en funció de la seua disponibilitat horària. “Hi haurà dies que només podré fer 2 o 3 quilòmetres per la feina o si estic malalt, però en d’altres ho compensaré fent distàncies més llargues o jornades en què podré córrer matí i tarda. L’important és fer el major nombre possible de quilòmetres”, va assenyalar Solé, que ha calculat fer en aquests 365 dies entre 6.000 i 7.000 quilòmetres, la qual cosa suposaria completar més de 140 maratons, superant la xifra de 100 que va aconseguir el 2018, un altre dels seus reptes solidaris, llavors en homenatge a l’atleta popular anònim.

Miquel Solé correrà totes les etapes amb un cronòmetre i amb seguiment per GPS per corroborar la seua gesta, i paral·lelament escriurà un diari en el qual anirà anotant les vivències de cada jornada.

L’atleta de l’Associació Esportiva Trotallunàtics farà la majoria d’etapes per les zones de Lleida, on treballa, o Alcoletge, on resideix, i altres d’emblemàtiques per destacar el patrimoni, com alguna de programada a la Val d’Aran.

Solé ja ha afrontat altres reptes destacats al llarg de la seua carrera, com el de córrer cent maratons en un any que va fer entre el 2017 i el 2018, els 169 quilòmetres que va completar en tres dies en suport un amic afectat d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), els 1.000 quilòmetres que va fer el 2014 per tot el territori de Lleida durant dos setmanes per reivindicar que la Seu Vella fos declarada Patrimoni de la Humanitat, o les 365 mitges maratons que va completar en un any el 2011, una de diària, amb un total de 7.665 km.