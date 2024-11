Escola Baix Segrià de rècord

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Escola de Futbol Baix Segrià va presentar ahir la temporada 2024-25 i ho va fer amb rècord de futbolistes i equips al camp municipal d’Alcarràs. Aquest curs compta amb 27 equips, tres més que la temporada anterior, i un total de 358 futbolistes entre jugadors i jugadores.

També aquest any presenta una altra novetat com és que els dos equips femenins que es van crear el passat curs, amb nenes d’edats compreses entre els 9 i els 14 anys, competiran aquesta temporada per primera vegada en lligues federades.

L’Escola compta amb plantilles en la categoria juvenil, cadet, infantil, alevina (en categories sub-12 i sub-11), benjamina (en categories sub-10 i sub-9), prebenjamina (en sub-8 i sub-7) i debutants. Els coordinadors esportius de l’entitat són Marc Bordes, Auger Sisó, David Cámara Romario, Tato Jené i Carles Navarro. En el torn de parlaments van parlar el president de l’entitat, Antonio Prieto, l’alcalde d’Alcarràs Gerard Companys, la diputada provincial Sandra Marco i el delegat territorial a Lleida de la Federació Catalana de Futbol, Josep Maria Espasa. L’acte va finalitzar amb un castell de focs artificials. L’Escola de Futbol Baix Segrià, el president de la qual és Antonio Prieto, va ser fundada el 1996 per les poblacions d’Aitona, Alcarràs, Soses, Sudanell i Torres de Segre. Posteriorment es van incorporar a l’Escola les localitats d’Albatàrrec i Montoliu.