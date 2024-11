“No m'agrada, aquest partit”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic del Lleida, Marc Garcia, es va mostrar recelós davant del partit de demà al Camp d’Esports contra el Badalona Futur, un equip que no coneix la victòria des del passat 29 de setembre, quan va vèncer el Penya Esportiva de Santa Eulària per 2-0 i està classificat antepenúltim. Al contrari, l’equip blau porta cinc jornades sense perdre, amb quatre victòries i un empat la passada jornada a Terrassa. “Sempre dic que no m’agraden gens, aquests partits, igual com no m’agradava el del Mallorca B, perquè la gent dona per fet que guanyaràs per golejada i que serà un partit fàcil i estic segur que no serà així. Serà un equip ordenat i ens posarà les coses difícils. Si no fem les coses bé, patirem”, va advertir Garcia.

El tècnic alzirenc va elogiar el rival, malgrat la seua situació. “No sé quina és la situació del Badalona i el que estan vivint. Evidentment tot el que és extraesportiu no ajuda. Si hi ha circumstàncies extraesportives, encara que tampoc conec bé la situació, segur que no ajuda. Però també penso que el Camp d’Esports és una oportunitat per a tots els rivals en casos com aquest perquè saben que poden demostrar que són bons futbolistes i, a més, ho són. Alguns d’ells diria que tenen millor trajectòria que tota la nostra plantilla”, va dir Garcia.

“Conec bé l’entrenador [Sergi Escobar], que és de la meua zona, i crec que vindran a pressionar alt i que no ens facilitaran atacar molt en camp contrari”, va afegir.

Sobre el moment de l’equip, va dir que “el clima [a Lleida] no ajuda gaire a tenir una setmana tranquil·la per poder entrenar com ens agradaria, però és el que li ocorre a la majoria d’equips catalans. Les sensacions són bones perquè l’equip està molt bé i esperem que duri molt aquesta situació”.

L’únic dubte que té per demà és el de Juanan, mentre que les baixes segures són Campins i Mario. Sobre Juanan, el tècnic blau va comentar: “Són tres lesions que porta, pràcticament des del primer dia. És mala sort perquè és un jugador que penso que ens donarà molt, té molta experiència, pot ocupar diverses posicions i a pilota aturada és una bèstia.”