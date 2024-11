Obst destrossa el Barça amb onze triples, rècord històric de l'Eurolliga

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va caure (100-78) ahir amb estrèpit a la pista del Bayern de Múnic en l’onzena jornada de l’Eurolliga celebrada en un inexpugnable Sap Garden, on l’artilleria alemanya des del triple, amb 11 dianes d’un històric Andreas Obst, va endossar la segona derrota blaugrana seguida a la màxima competició continental. L’equip de Joan Peñarroya va anar a remolc des de l’inici per la inspiració alemanya, amb deu triples locals ja al descans, i en el tercer quart Obst va endollar unes altres sis dianes per trencar el matx (77-58) i establir una nova plusmarca des dels 6,75.

El Barça, que venia de caure davant del París a casa, va assumir la derrota sense reacció per veure’s superat pel Bayern a la taula, amb un triomf més, abans del clàssic amb el Reial Madrid de dijous vinent al Palau. Jabari Parker, amb 26 punts, va ser l’únic que va funcionar en un Barça embussat en el triple (4 de 18).