Abonat al triomf forà

El Pons Lleida va confirmar ahir que és un dels millors equips lluny del seu pavelló al sumar a la pista del Caldes (3-4) la tercera victòria a domicili del curs. Els llistats, que només han cedit una derrota al Palau i un empat a Sant Just, se situen quarts, si bé el triomf els podria costar car, ja que Fran Torres va haver d’acudir a l’hospital de Mollet al patir una luxació a l’espatlla dreta.

Els llistats van dominar i van ser eficaços en atac, on van marcar Giménez, Ojeda, Paiva i Miguélez

La igualtat va presidir una primera meitat un pèl travada, amb un Pons Lleida més entonat d’inici però que va anar perdent protagonisme amb el pas dels minuts. Les primeres ocasions van ser lleidatanes, com una combinació entre Nico Ojeda i Jordi Badia que l’urgellenc no va aconseguir rematar, i una contra de Fran Torres que va desbaratar el porter Arnau Martínez, que seria protagonista als vuit minuts amb una dura entrada fora de l’àrea sobre el mateix jugador argentí que es plantava sol. Els col·legiats no van dubtar a mostrar-li la cartolina blava i decretar la consegüent falta directa que aquesta vegada es va encarregar d’executar Darío Giménez. L’argentí va fallar de primeres, però va recollir el rebuig i va posar davant el seu equip. El gol va asserenar el joc llistat i va reactivar un Caldes que va començar a arribar amb més perill davant de la porteria defensada ahir per Javi Sánchez, que va resoldre bé les poques ocasions que li van arribar a excepció de la que va significar l’empat, que va nàixer d’una pèrdua de Darío Giménez en el centre de la pista. Ballart va recollir la bola, va passar a Marc González i aquest va assistir perquè Gelmà, de primeres, batés el porter andalús del Pons Lleida i restablís les taules en el marcador.

El matx es va calmar durant uns minuts, sense gairebé ocasions clares per a cap dels equips, fins que una acció entre Gelmà i Ojeda dins de l’àrea llistada va acabar amb el jugador del Caldes a terra dolent-se d’un cop a la cara. Els àrbitres tampoc van dubtar aquesta vegada i van assenyalar penal i van mostrar targeta blava a l’argentí, un doble càstig del qual per sort els d’Edu Amat van sortir il·lesos, ja que Javi Sánchez va aturar la pena màxima llançada per Pujadas i després l’equip va resistir els dos minuts que va estar en inferioritat numèrica. Al tall del descans, els lleidatans a punt van estar d’anotar el segon en un servei de Paiva que Badia no va arribar a rematar bé.

A la tornada dels vestidors, el Pons Lleida va sortir més intens i seues van ser les millors ocasions. Martínez va evitar el segon en una combinació d’Ojeda i Moncusí que el de Cassà de la Selva no va aconseguir empalar bé, mentre que als tres minuts de la represa una falta de Ballart li va costar la targeta blava i la possibilitat per a Nico Ojeda d’anotar la seua quarta falta directa del curs, que l’argentí no va desaprofitar i va tornar a posar en avantatge els seus. A diferència del que va succeir després del 0-1, aquesta vegada el Pons Lleida va mantenir el seu domini i va gaudir de clares ocasions per augmentar el compte, cosa que va aconseguir en el 37 gràcies a un penal comès pel porter local sobre Torres, que va haver d’abandonar la pista lesionat. Paiva tampoc va fallar i va situar l’1-3.

Darío va estar molt a prop d’anotar el quart, però el que va arribar va ser el 2-3 de Blanqué, que va semblar reactivar al Caldes. Tanmateix, una genialitat de l’argentí, assistint per sota de les cames Miguélez per al 2-4, va deixar molt tocat el quadre local. El Pons Lleida encara patiria després del tercer gol de Pujadas, però va saber resistir en els minuts finals i emportar-se una victòria de gran importància.

El tècnic llistat, Edu Amat, estava ahir content per la victòria però contrariat per la lesió patida per Fran Torres. “És una victòria molt cara. Esperem què ens diuen, però encara que guanyis una lesió sempre suposa una victòria cara”, va reconèixer l’entrenador del Pons Lleida, que va destacar el caràcter que va demostrar una vegada més l’equip fora de casa. “Sabíem que era una pista complicada, on no es guanya fàcil. Ho havíem fet les últimes vegades que havíem vingut i sabíem la idea de partit que volíem portar, i crec que ho hem aconseguit. El fet d’anar pràcticament sempre al davant en el marcador ens ha donat aquesta empenta anímica i psicològicament ens ha anat molt bé per gestionar el partit, sobretot els últims minuts”, va indicar.

Quant a la diferència de resultats fora i a casa va comentar: “De vegades el públic ens anima a anar cap endavant i hi ha moments que no toca, i fora de casa no tenim aquest ímput, però el que volem és ser forts a casa i tot el que puguem sumar fora és positiu. L’equip ha demostrat caràcter.”