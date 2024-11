El Balaguer remunta un partit amb set expulsats

Publicat per PAU OSORIO Verificat per Creat: Actualitzat:

El Balaguer va remuntar al Borges amb dos gols in extremis (1-2) en un partit molt igualat que va estar marcat per l’àrbitre, que va assenyalar dos penals, va expulsar set jugadors (cinc del Borges i dos del Balaguer) i va generar un ambient molt hostil en un matx que fins al 59 es desenvolupava amb normalitat.

El primer temps va estar marcat per l’escassetat d’ocasions. Tanmateix, després del descans, un penal assenyalat sobre Guerau va acabar amb l’expulsió de Surroca, del Balaguer, i el gol de Caño (1-0). Amb un més, el Borges va dominar, però en el minut 73 una entrada de Quintí sobre Nabil va suposar la segona groga per al central del Borges i el Balaguer va tornar a ficar-se en el partit. En el 88, l’àrbitre va assenyalar un penal per una agafada favorable al Balaguer i Chiné va empatar el xoc des dels onze metres (1-1). Després del gol, es va generar una tangana que es va saldar amb l’expulsió de dos integrants de la banqueta del Borges i amb la remuntada del Balaguer gràcies a un gol de Nabil al mig de la tensió (1-2). Després del gol, van seguir les picabaralles que van portar a tres expulsions més, dos per al Borges i una per al Balaguer.

Després del partit, el tècnic del Borges, Sergi Reig, va declarar que “les decisions arbitrals ens han desconcentrat”. Per la seua part, l’entrenador del Balaguer, Josete, va assegurar que la victòria “fa justícia”.