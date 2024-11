Final per oblidar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Girona va passar per sobre d’un trist Espanyol i va celebrar un 4-1 que li va servir per encadenar tres victòries i confirmar la millora. Miovski, autor d’un doblet, Bryan Gil i Krejci van marcar, durant la primera mitja hora, els gols del tercer triomf consecutiu, mentre que Puado, a la segona meitat, va aconseguir el gol de l’honor per als blanc-i-blaus. L’equip de Manolo González, antepenúltim a la classificació, segueix en caiguda lliure.

L’abismal diferència entre els dos equips es va evidenciar tot just començar el matx i el Girona només va necessitar 4 minuts per plasmar-la en l’electrònic. Miovski va assistir Bryan i aquest va córrer sol cap a l’àrea sense que cap defensa el molestés fins a plantar-se a la frontal. Des d’allà va batre Joan García amb un tret ajustat al pal (1-0). El domini era absolut i el duel era un monòleg del Girona, molt superior, tant que el 2-0 era inevitable. Bryan Gil va perseguir una pilota dividida amb moltes més ganes que el seu marcador i va enviar una passada de la mort a l’àrea petita perquè Miovski anotés el seu primer gol. El segon del macedoni arribaria només 5 minuts després, quan l’afició blanc-i-blava ja acusava els jugadors de “mercenaris” i demanava la “dimissió” de la directiva. Bryan Gil, assistit per un Miguel Gutiérrez excel·lent, va tornar a posar una pilota a l’àrea petita i Miovski, de nou lliure de marca, va poder marcar el 3-0 a plaer. En el minut 27, Krejci va acabar de sentenciar el partit. Van de Beek va prolongar un córner al primer pal i el central txec va aconseguir el 4-0.

El xoc va seguir el mateix guió al començar el segon temps, però el gol va ser visitant, obra de Puado als 55 minuts, amb un xut ras que va superar Gazzaniga. El 4-1 va ser més una anècdota que l’inici d’una reacció. El Girona comença a veure la llum al final del túnel. Míchel va recuperar a un total de vuit jugadors per rebre l’Espanyol.

Al final del matx, va poder assaborir amb tranquil·litat una victòria en el derbi català que serveix als gironins per afrontar amb confiança la final contra l’Sturm Graz a la Lliga de Campions.

El Barça es va deixar ahir dos punts a Balaídos després que el Celta aixequés un 0-2 en la recta final, quan els blaugranes jugaven amb un futbolista menys per l’expulsió de Marc Casadó per doble groga. L’equip de Hansi Flick va firmar un altre gris partit per alimentar els seus dubtes sobre la dependència de Lamine Yamal. Malgrat tot, va arribar als últims minuts amb un còmode 0-2 gràcies als gols de Raphinha i Lewandowski i diverses parades decisives d’Iñaki Peña. Però l’expulsió de Casadó i, sobretot, un monumental error de Koundé en l’1-2 van donar vida al Celta, que fins i tot hauria pogut firmar una èpica remuntada però el porter blaugrana va evitar el gol de Borja Iglesias. La falta de pegada va ser la gran diferència entre els dos equips. El Barcelona, que com a grans novetats va presentar la titularitat de Gavi i Gerard Martín, va marcar en la primera aproximació. Mingueza va calcular malament per refusar una passada llarga de Koundé i aquest error va facilitar el golàs de Raphinha. Claudio Giráldez va advertir que volia fer mal a l’esquena del Barcelona i el pla del Celta va funcionar. Una carrera de Moriba va trencar el fora de joc des de la zona central però Hugo Álvarez no va tancar l’atac amb precisió. El Barcelona va guaitar poc per l’àrea gallega. Un tret alt de Casadó i un parell d’intents de Dani Olmo va ser el bagatge abans del descans, al qual es va arribar després d’un final polèmic per una clara falta de Gerard Martín a Aspas que l’àrbitre no va castigar amb targeta groga. Si ho hagués fet, hauria suposat l’expulsió del defensa, que ja estava amonestat. Aspas va protestar i Balaídos va explotar contra Soto Grado. Flick va retirar del camp el del planter de cara a una segona meitat en la qual el guió amb prou feines va canviar. El Celta va insistir en el seu pla i va atacar els espais que ofereix l’avançada defensa del Barcelona. La dinamita que no va tenir l’equip celeste la va exhibir el conjunt de Flick. La primera arribada de la segona meitat va ser un altre gol. Raphinha va robar una pilota a Mingueza al centre del camp, va avançar i va assistir Lewandowski, que va marxar de Javi Rodríguez i va aprofitar la poca contundència de Starfelt per plantar-se davant de Guaita i batre’l per sota. Aquest segon gol no va tombar el Celta, que va continuar el seu assetjament amb un tret d’Alfon i un altre de molt més perillós, després d’arrancar des del centre del camp i guanyar l’esquena als defensors, d’Hugo Álvarez. Només quan l’equip de Claudio Giráldez va tenir una petita davallada física, va millorar el Barcelona i Raphinha hauria pogut sentenciar, però el seu tret es va estavellar al pal. El Celta va reviure en els quinze minuts finals. Va tenir fe en la remuntada i Balaídos es va animar amb l’expulsió de Casadó. Sense el del planter, el Barça va abaixar molt les prestacions i el Celta ho va aprofitar. I van arribar llavors minuts de bogeria: un gravíssim error de Koundé va facilitar el gol d’Alfon, i el de l’empat va arribar poc després, amb el Barcelona tancat per un Celta que va moure la pilota d’esquerra a dreta fins que Hugo Álvarez es va inventar un tret letal que empatava el partit. Encara va tenir el gol del triomf celeste Borja Iglesias de taló, però Iñaki Peña el va evitar.

Mestalla ret homenatge a les víctimes de la dana

El públic del partit entre València i Betis (4-2) a Mestalla van retre ahir un emotiu homenatge a les víctimes de la dana. Uns 400 socis de les 75 localitats afectades van poder ser presents gràcies als autobusos proporcionats pel club. Els 22 futbolistes i els àrbitres van portar un enorme crespó negre que van dipositar al terreny de joc en memòria dels difunts. Després va sonar l’himne del País Valencià i els aficionats a l’estadi de Mestalla van guardar un silenci que va acabar trencat amb una sonora ovació.

Detinguts tres fans del Madrid per insults racistes en el clàssic

La Policia Nacional va informar ahir que ha detingut tres aficionats del Reial Madrid pels insults racistes que van proferir durant el clàssic del passat 26 d’octubre al Santiago Bernabéu contra els jugadors del Barça Lamine Yamal i Raphinha. “Els esdeveniments van ocórrer al marcar l’equip rival un gol i els seus jugadors van anar a celebrar-ho a la grada. En aquell moment, diversos espectadors van realitzar gestos simis, referint-se a dos dels futbolistes, a banda de proferir expressions discriminatòries que menyscabaven la integritat moral d’ambdós”, assenyala el comunicat.Els agents van arrestar les tres persones, una d’elles menor d’edat, a mitjans d’aquest mes. Els tres detinguts, que després van passar a disposició judicial, estan acusats d’un delicte contra la integritat moral. “Fill de puta, ets un fill de puta”, “mena de merda, que sou uns menes”, “puto negre” i “ves-te’n a vendre mocadors a un semàfor” van ser algunes de les frases que els aficionats, en particular els tres detinguts, van proferir a Lamine Yamal i Raphinha després de marcar el del planter.