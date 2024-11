L'AEM treu un punt al camp del líder (0-0)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

L'AEM ha sortit molt concentrat al camp del líder, tot i això, l'Alabès tenia el domini del joc i les primeres arribades del partit amb una rematada desviada d'Altimira al primer quart d'hora. L'AEM ha millorat i en una pilota aturada Noe ha enviat la pilota al travesser en una de les ocasions més clares del partit. A l'últim minut de la primera part Evelyn ha finalitzat una contra de l'AEM amb un xut que ha marxat per poc de la porteria local i, amb aquesta oportunitat, s'ha acabat la primera meitat.

La segona meitat ha començat amb un triple canvi per part de l'Alabès i el de Maria Lara per Evelyn a l'AEM. Les locals han continuat dominant a la segona part, però l'AEM no ha perdut la cara al partit. Al minut 67, Laura Martí ha estat clau amb una aturada dins l'àrea petita després d'una rematada de voleia per part de Naiadet, en l'ocasió més clara per l'Alabès en tot el partit. Tot i el carrusel de canvis cap dels dos equips ha estat capaç de marcar el gol de la victòria i s'ha arribat al final amb el 0-0 inicial.