El Lleida, sense confiances contra el Badalona Futur

El Lleida CF té avui (17.00/Lleida En Joc) l’oportunitat d’allargar la bona ratxa a la Lliga, que ja ha aconseguit els cinc partits sense perdre, davant d’un Badalona Futur que no guanya des de finals de setembre i arribarà al Camp d’Esports enfonsat a la zona de descens, antepenúltim a set punts de la salvació directa i a sis del play-out.

Malgrat que el duel pugui semblar assequible, el tècnic dels blaus, Marc Garcia, va deixar clar que “no m’agraden gens aquest tipus de partits, en els quals la gent sempre dona per feta la victòria”, i va recordar el recent exemple del Mallorca B, que va visitar el feu lleidatà com el cuer, que no coneixia la victòria, i va mantenir el matx amb empat a un fins al tram final, quan el Lleida es va emportar els tres punts per 3-1.

El conjunt lleidatà arriba al duel després de sumar 13 dels seus últims 15 punts, a l’empatar diumenge passat a Terrassa (1-1), i vol continuar sumant de tres en tres per mantenir el mà a mà amb el Sabadell en la lluita pel liderat del grup.

El conjunt arlequinat va recuperar la primera posició la setmana passada i ara té un punt més i un partit menys que el Lleida, que el persegueix amb 22. Darrere, hi ha fins a 10 equips (fins i tot l’Eivissa, que marca la salvació) classificats entre els 19 i els 16 punts, en una classificació que està bastant desdibuixada, perquè alguns equips tenen més d’un encontre pendent com a conseqüència de la dana.

El rival d’avui, el Badalona Futur, és lluny d’aquesta lluita, amb només nou punts. De fet, només ha aconseguit dos punts en els seus set partits i, segons han publicat diversos mitjans, la plantilla arrossega dos mesos d’impagaments en els salaris, després que Toni Freixa dimitís com a president ja començada la temporada pocs mesos després de la fallida venda del club a empresaris lleidatans.

Així, immers en una complicada situació extraesportiva des de l’arrancada del curs, l’equip de Sergio Escobar mai ha portat a col·lació la qualitat que, per noms, té la plantilla, totalment renovada respecte a la que la passada campanya va assolir el play-off després de fregar el títol de lliga, fins que Ferran Costa va abandonar el lloc d’entrenador.

Empat entre dos perseguidors a Alzira

Alzira i Elx Il·licità, dos dels perseguidors del Lleida, van empatar ahir (1-1) i es mantenen empatats en la classificació, ara a 19 punts, en tercer i quart lloc, respectivament, a l’espera que es completi avui la jornada amb la resta de partits.