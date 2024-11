Negades en atac

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Patí Vila-sana, que venia amb un ple de victòries a l’OK Lliga, va cedir ahir els primers punts de la temporada al perdre a casa davant del Fraga (1-2), en un partit en el qual el va condemnar la seua alarmant falta d’efectivitat en atac. L’equip que dirigeix Lluís Rodero va dominar més i va tenir més i millors ocasions, però va acabar perdent pel seu nul encert ofensiu, sobretot des del punt de penal, errant fins a tres llançaments per part de Victòria Porta, Luchi Agudo i Flor Felamini. Amb aquest resultat, les lleidatanes no van poder venjar la derrota soferta davant del Fraga a la final de la Champions i cedeixen el liderat en solitari al Telecable Gijón.

El matx va començar amb el Vila-sana molt intens i tancant del tot el Fraga a la seua parcel·la. Les de Lluís Rodero encadenaven una ocasió rere l’altra, sobretot de Luchi Agudo, que tres vegades va provar el tir, però no va poder batre la seua excompanya Anna Ferrer, que va tornar a ser una muralla. Les del Pla estaven desarborant l’equip del lleidatà Jordi Capdevila, que sempre arribava tard a les accions, i això va fer que es carregués amb cinc faltes als sis minuts. Però els continuava faltant efectivitat, com ja li va ocórrer dimecres a Bigues i Riells. El que sí que la va tenir va ser un Fraga que a poc a poc va anar traient-se el domini de sobre i en l’equador del primer temps es va trobar una falta directa regalada, després que Gime Gómez rellisqués i fes caure González, una acció que li va costar l’exclusió i la consegüent jugada a bola aturada que Julieta Fernández, una altra ex del Vila-sana, va malgastar. Però l’argentina va esmenar en part el seu error mig minut després forçant una jugada que Sanjurjo va aprofitar per posar davant el seu equip, un resultat que no feia justícia al que s’estava veient.

La portera del Fraga va tornar a ser determinant davant del seu exequip amb grans intervencions

El quadre lleidatà va reaccionar immediatament i Dana Anton va estar molt a prop del gol. Maria Porta i Luchi Agudo també van tenir l’empat a les mans, però ni una ni l’altra no van encertar en la rematada, igual que Sanjurjo a l’altra porteria, on Coelho va evitar el segon gol. El Vila-sana va tornar a tancar el seu rival en els últims cinc minuts de la primera meitat, però el gol se li continuava resistint. Gime Gómez va topar amb el pal a dos minuts d’arribar al descans, Horche amb Ferrer en el 24 i Victòria Porta va desaprofitar el primer penal del matí faltant 42 segons.

La segona part va arrancar amb el mateix guió, amb el Vila-sana acorralant el rival, però sense encert. Victòria Porta ho va provar tres vegades en tot just dos minuts i Gime una, les dos sense fortuna. Capdevila va parar el partit, però no va evitar que les lleidatanes continuessin dominant i gaudint de clares ocasions. Victòria i Gime van tornar a vorejar l’empat, però van tornar a topar amb una Anna Ferrer incommensurable, que en el minut 37 va aturar el segon penal, ara a Luchi Agudo, al castigar un cop de colze de Julieta Fernández a una jugadora local.

En aquell moment les fragatines ja feia dos minuts que havien comès la novena falta, una situació que els podia condicionar en defensa. Però no va ser així, ja que les lleidatanes van ser incapaces en els 15 minuts que faltaven de forçar la desena i tenir l’opció de llançar una directa. El Vila-sana va gaudir de la seua tercera pena màxima a deu minuts del final per evitar Rebeca González amb el patí que la bola llançada per Agudo entrés a la porteria, si bé les lleidatanes van reclamar que aquesta ja havia traspassat la línia de gol, per la qual cosa el gol hauria d’haver pujat al marcador. El penal el va llançar Felamini i Ferrer va tornar a parar-lo. Quedava encara molt temps davant, però l’ansietat es va apoderar de les lleidatanes, que van deixar molts espais enrere que el Fraga va saber penalitzar. Abans del 0-2 anotat en el 43 per Adri González en un contraatac, Coelho va evitar el gol visitant en rematades d’Arxe i Soto. L’empresa era encara més complicada, però el Vila-sana no va defallir i Victòria Porta, després d’un doble rematada, va aconseguir per fi batre Anna Ferer i va situar l’1-2 que donava esperances per a la remuntada. Però aquestes es van esfumar aviat, ja que menys d’un minut després Adri Soto sentenciava el duel amb l’1-3 en una altra contra rapidíssima.

El Fraga encara hauria pogut fer més gran la ferida, però Sandra Coelho, amb el temps gairebé complert, va aturar a María Sanjurjo un penal que el col·legiat va fer repetir a l’entendre que la portera lusitana s’havia mogut. Les fragatines es van emportar el primer duel de la temporada davant del Vila-sana, dos equips que tornaran a veure’s les cares en tres setmanes a la Champions.

“Aquest joc va de marcar gols i no hem estat capaços de fer-ne”

Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana, va lamentar la poca efectivitat del seu equip per segon partit seguit i va reconèixer que “hem merescut més, però si no marques gols no pots guanyar. Hem estat superiors a nivell de joc i d’ocasions, però al final aquest joc va de fer gols i no hem estat capaços de fer-ne, hem fallat massa davant de porteria i al final ho hem pagat”, va assenyalar.Rodero va defensar les seues jugadores “perquè ho han donat tot”, però va reconèixer que “hem de treballar en la definició. Estem tocats perquè se’n van tres punts importants i contra un rival directe”. Sobre els penals fallats, va dir que “cal treballar en això” i va assegurar que l’actuació d’Anna Ferrer va ser determinant. “Hi ha hagut moltes jugades d’un contra la portera que no es poden desaprofitar. La seua portera els ha guanyat el partit. Si veus que ho intentes i la bola no entra, et provoca una mica d’ansietat, i al final tant perdonar ens han agafat una contra i ens marquen el 0-2 que ens ha fet molt de mal”, va assenyalar Rodero.