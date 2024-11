Clara derrota a casa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va caure derrotat ahir per 1-3 davant l’Europa B, en un partit d’anada i tornada, en la qual el filial barceloní va castigar amb excés l’esquena de la defensa del conjunt del Pla d’Urgell. Amb aquest resultat, el Mollerussa no va poder prolongar la bona ratxa i va encaixar una derrota després de cinc jornades, en les quals havia aconseguit tres victòries i dos empats, que l’havien col·locat en la cinquena posició de la taula.

Després d’aquesta derrota, els lleidatans deixen de ser en llocs de play-off, ja que cauen una posició a la taula, de la cinquena a la sisena i a un punt del play-off, que ara marca precisament l’Europa B, en una atapeïdíssima classificació, ja que el marge respecte al descens és només de tres punts.

En els instants inicials del primer temps ambdós equips van ser incapaços de controlar la possessió de l’esfèric i van apostar per un estil directe que va ser més profitós per al Mollerussa, ja que va aconseguir arribar a la porteria rival amb molta més insistència que els visitants, que arribaven a la capital del Pla d’Urgell a només dos punts del seu oponent.

La primera ocasió dels locals va arribar en el minut 13 quan una gran jugada de Linares per la banda dreta va trobar Jofre Graells dins de l’àrea. Aquest va aconseguir connectar amb Jordi Puig, que va rematar molt forçat i no va posar en un compromís el porter de l’Europa B, un Álvaro Rodríguez que va agafar la pilota amb molta facilitat.

Després d’aquesta oportunitat, els del Pla d’Urgell van començar a controlar el matx i van continuar gaudint de bones ocasions per obrir el marcador, però el gran rendiment de Rodríguez sota pals va impedir que en el minut 18 una passada de la mort de Jordi Puig trobés Ronda i pogués avançar així el Mollerussa.

Amb el discórrer dels minuts, l’Europa B va començar a crear perill i quan més tranquils estaven els locals, una pilota en llarg de Rodríguez va ser prolongada pel seu davanter Albert García i Nemoto ho va aprofitar per obrir el marcador en el minut 26 amb un cop amb l’esquerra descomunal que es va colar per tot l’escaire de la porteria d’Albert Batalla (0-1).

Després del gol, el ritme del partit va baixar i els de Moha van passar el seu pitjor moment. Tot i així, en els últims minuts del primer temps van aconseguir reactivar-se i el màxim golejador del grup cinc de Tercera Federació, Jofre Graells, va enviar una rematada de cap per sobre del travesser que va estar a prop de suposar l’empat.

Abans d’arribar al descans, el filial europeista va tenir un parell d’ocasions més, obra d’Aiman, que no van trobar porteria per poc, per arribar al descans amb 0-1 en el marcador.

A la represa, el Mollerussa va saltar al camp amb un plantejament més ofensiu i amb l’entrada de l’atacant Thior en substitució del centrecampista Enric Bernat. El davanter va tenir la primera oporunidad a la segona part, amb un tret llunyà que va sortir lleugerament desviat.

No obstant, fruit del ritme frenètic i les constants anades i vingudes, l’Europa B va aconseguir augmentar l’avantatge en el minut 53, amb un gol d’Albert García després que l’europeista guanyés l’esquena a la defensa local amb molta facilitat per establir el 0-2.

Després del segon gol, els del Pla d’Urgell van fer un pas endavant i Carlos Martínez es va trobar sol davant la porteria rival fins en dos ocasions consecutives, però no va poder retallar diferències, ja que les seues dos rematades van ser interceptades per un Álvaro Rodríguez que es va mostrar inexpugnable durant tot el partit.

Amb el Mollerussa bolcat a l’atac, l’Europa va continuar buscant un futbol molt directe a l’esquena de la defensa lleidatana i, en el minut 72, Albert García va tornar a trobar-se sol davant del porter local, Batalla, i va anotar el seu segon gol del duel que sentenciava el triomf visitant (0-3).

En els últims minuts de l’enfrontament, Joel Porté va ser expulsat per interrompre una jugada de gol amb la mà sent l’últim home i, al 90, Jofre Graells va maquillar el resultat amb un golàs de falta que es va colar per sota de la barrera i va establir l’1-3 definitiu.

Després del matx, el tècnic del Mollerussa, Mohamed El Yaagoubi, va destacar que “ha estat un partit amb moltes fases. A la primera meitat hi ha hagut més organització, però a la segona, a l’anar al darrere en el marcador i rebre un gol molt matiner, l’equip ha estat més desordenat”, va lamentar el tècnic de l’equip del Pla d’Urgell.

Malgrat el resultat final, Moha va voler posar de relleu que “l’equip ha tingut les ganes d’anar cap a la porteria contrària. Ni dimecres passat érem els millors ni ara som tan dolents”, va remarcar després de l’encontre.

Sobre aquesta sobrecàrrega de partits durant aquest mes, en el qual el Mollerussa ha disputat dos rondes de la Copa Catalunya a banda dels corresponientes encontres de Lliga, el tècnic de l’equip local va reconèixer que “la fatiga i el cansament acumulats pels jugadors s’ha vist reflectit en algunes situacions del partit”, després d’un exigent encreuament dimecres passat davant del Terrassa, de Segona RFEF, que el conjunt egarenc es va acabar emportant en la tanda de penals.

Finalment, respecte al seu pròxim duel davant del Vilassar de Mar, Moha va remarcar que l’objectiu ara és “intentar recuperar els jugadors per estar al 100% i tirar endavant aquest partit”.