Estrena estel·lar de la 10K Race

La 10K Lleida International Race es va estrenar ahir al calendari amb la multitudinària participació de prop de 650 corredors i un bon nombre d’atletes destacats en el panorama internacional, entre els quals van destacar els kenians Victor Kipruto i Cyntia Chemweno, guanyadors de la primera edició de la prova. Kipruto va complir amb els pronòstics que apuntaven al seu favor i es va imposar amb un temps de 27:54, encara que l’africà és capaç de baixar dels 27 minuts, com va demostrar en la Madrid Vintage Run de la passada temporada. El també kenià Ezekiel Letaya va entrar en segona posició, a 8 segons del vencedor, mentre que Abdessamad Oukhelfen va completar el podi amb un registre de 28:55, a un minut de Kipruto. El reusenc Oukhelfen, posseïdor del rècord d’Espanya (27:44), estarà amb la selecció el pròxim Europeu de cros. Entre la resta d’atletes destacats a la categoria masculina hi ha el kenià Jonathan Kipkoech, que va ser quart, seguit d’Àdam Maijó, guanyador de la Cursa Bombers de Barcelona; del polonès Adam Nowicki i del finalista olímpic i explusmarquista estatal de marató, Ayad Lamdassem, setè.

Quant a la prova femenina, la keniana Cynthia Chemweno, atleta de 31:58 en 10K i 1:08:41 en la mitja marató, també va complir els pronòstics i es va imposar a Lleida amb un crono de 32:01. A 49 segons va entrar l’olímpica Meritxell Soler (Avinent Manresa), guanyadora les dos últimes edicions de la Cursa dels Nassos de Barcelona i que no va poder millorar la seua millor marca de 32:31. El podi el va completar la també olímpica Esther Guerrero, amb un temps de 33:21. La belga Mélanie Bovy va acabar en la quarta posició i va aconseguir rebaixar el seu millor registre, establint-lo en 33:26.

Amb una distància homologada de 10 quilòmetres, la prova atlètica es va desenvolupar amb un recorregut urbà pels carrers de Lleida, especialment per Cappont, amb sortida i arribada a l’Estació Lleida-Pirineus. La 10K Lleida International Race està organitzada per l’Associació Lleidatana d’Esport (ALEDE) i forma part del calendari estatal de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA), comptant amb la col·laboració en el pla institucional per part de la Paeria, la Diputació i la Generalitat; i en l’esportiu, de la Federació Catalana d’Atletisme (FCA) i de la mateixa Federació Espanyola (RFEA).