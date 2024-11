Merescut punt amb el líder

L’AEM va tornar a portar a col·lació ahir la seua versió més seriosa per sumar un treballat i merescut punt (0-0) en la visita al líder invicte, un Alabès que semblava intractable i davant del qual l’empat va deixar un sabor fins i tot amarg a l’equip lleidatà, que va tenir més ocasions per decantar un duel equilibrat. Les de Rubén López es van recompondre de la millor forma després de la cruel eliminació de Copa de la Reina, davant del Vila-real dimecres en els penals, i ahir no van deixar cap escletxa en la seua fèrria defensa, amb aparicions puntuals però decisives de Laura Martí, per sumar la cinquena porteria a zero de seguida en Lliga i encadenar el tercer empat a zero en la competició, en un xoc que també va ser especial per la tornada de Mariajo, la capitana, després de 10 mesos apartada dels terrenys de joc per una lesió de genoll. Malgrat que ja són tres els encontres sense guanyar que porta l’AEM, el conjunt lleidatà puja de la setena a la sisena plaça i s’atansa a un sol punt del play-off, que marca el Balears amb 16 i amb un partit més que les lleidatanes.

L’equip dirigit per Rubén López visitava l’únic rival que encara no coneix la derrota a la Lliga i que fins ahir sumava vuit victòries i dos empats. Per frenar millor el rival, el tècnic va poblar més el mig del camp, amb Palacios de pivot acompanyada per Inés i Noe Fernández.

La medul·lar lleidatana, ben protegida per la defensa, va saber controlar bé el joc directe local i, després d’uns primers minuts de tempteig, Noe Fernández va fregar el 0-1, en una segona acció després d’una falta lateral que va acabar amb una rematada acrobàtica de l’asturiana al travesser.

Amb el pas dels minuts, el partit es va anar obrint i a partir de la mitja hora van aparèixer ocasions. Loba en va tenir una per a l’AEM, però va controlar llarg dins de l’àrea i la rematada es va estavellar en una defensa. Tanmateix, Evelyn en va tenir una altra de més clara al tall del descans, quan va recollir una bona passada a l’àrea, però no es va perfilar bé per rematar i va disparar al lateral de la xarxa. Per a l’Alabès, la primera a posar a prova Laura Martí va ser Elene, en el 33, amb un tret de primeres que la de Guissona va atrapar amb seguretat. Poc després, Laura Moreno també va intentar un tret des de la frontal que no va trobar porta.

De fet, el conjunt vitorià es va animar més a disparar des de lluny després del descans, però o els llançaments no trobaven porteria o morien a les mans de Laura Martí, que sí que va haver de lluir-se en el 68. En un córner, la pilota va quedar morta a l’àrea petita, on Nayadet la va empalmar de volea, trobant-se el cos de la meta de Guissona, que va empetitir espais de forma magistral per impedir l’1-0.

L’AEM també va trobar maneres per atacar a la segona meitat, en la qual l’Alabès va tenir més domini posicional però tampoc va fer la sensació d’atabalar en excés el conjunt lleidatà, molt ben plantat i atent davant del perillós front d’atac rival. Així, Loba va ser la primera a intentar-ho amb un tret creuat en el 56, abans que María Lara tingués la seua en una falta directa que es va estavellar a la barrera. No obstant, la més clara va ser en una falta lateral en el 86, en la qual Inés, de mitja volea, va rematar des de la frontal de l’àrea petita, trobant-se amb una gran parada de Laura Martínez, que va veure com Peñalver va guanyar la segona acció i, en comptes de rematar, va intentar una centrada al segon pal, a què va provar d’arribar sense èxit Mariajo, que havia entrat al camp feia cinc minuts després de la seua llarga inactivitat. En els minuts finals, el conjunt lleidatà no va patir per amarrar el punt, més aviat va anar a buscar els tres, però es va haver de conformar amb un meritori empat per afrontar l’aturada de seleccions.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va valorar que “el punt evidentment és bo”, però va reconèixer que “l’equip se’n va una mica enfadat, perquè no som conformistes i sabem que hem fet un partit molt seriós, amb ocasions clares per fins i tot guanyar”. “En moments hem aconseguit robar pilotes a dalt i el rival ens ha generat poc i nosaltres no hem tingut efectivitat”, va afegir el tècnic, que va destacar especialment el bon paper de l’equip després de la decepció que va suposar l’eliminació a la Copa. “Va ser un pal molt dur, però tinc una plantilla molt ambiciosa, que ha sabut girar full ràpid per centrar-se en la Lliga, on també tenim les nostres opcions”, va afegir.

A més, també va celebrar haver deixat de nou la porteria a zero, perquè “els rivals també saben que és molt complicat marcar-nos i generar-nos. A més estem tenint ocasions i si ens avancem algun dia, al rival li passarà factura”. Per concloure, el tècnic va dir que “ara toca disfrutar de la Copa Catalunya dimecres”, en la qual l’AEM es mesura a l’Espanyol, abans d’afrontar un cap de setmana sense Lliga.

Per la seua part, Mariajo Medina es va mostrar molt emocionada després de la seua tornada i ho va definir com “un alliberament, perquè sempre m’he sentit com una més de l’equip, però ara poder ajudar des del camp és una altra cosa. Estic molt contenta”. Per la seua part, Laura Martí va declarar que “com a equip cada vegada anem a millor i hem de continuar així. Hem sabut afrontar el partit i això demostra el caràcter que tenim després de l’eliminació a la Copa”.