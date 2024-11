Tres punts per mirar amunt

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

daniel tejedor

L’Atlètic Lleida va vèncer i va convèncer en una victòria a domicili davant del Peralada (1-3), un equip que portava dos victòries consecutives com a local. Hurtado va marcar dos gols assistit per Souleymane i Moró va marcar en el rebuig de l’error del seu propi penal per encarrilar una victòria que els locals només van poder maquillar amb un gol en l’afegit i que permet agafar aire al conjunt lleidatà, que deixa la zona baixa de la taula i es col·loca vuitè, a dos punts del play-off.

La primera part va ser tensa, amb molts contactes, però molt positiva per als interessos dels lleidatans. Tot just començar, Souleymane va fallar una oportunitat amb el cap en una deixada de Samsó. El conjunt de Gabri estava ben posicionat i jugava en camp contrari. En el minut 10, una passada local enrere es va convertir en assistència per a Souleymane. L’ex del Barbastre va arrancar i va arribar en velocitat dins de l’àrea, creuant-se per davant de la seua marca i regalant el gol al seu company Hurtado. Era el 0-1 i la reafirmació que la sortida dels lleidatans era bona.

El matx es va enfosquir amb faltes constants i amb fins a quatre grogues per als jugadors lleidatans. En tota la primera meitat, els gironins tan sols van gaudir d’una aproximació clara en una falta lateral que Gallardo no va aconseguir impactar amb el cap en direcció a la porteria. Tot indicava que al descans s’arribaria amb aquest mínim avantatge per als de Gabri quan en el minut 42 Hurtado va centrar una pilota per banda esquerra i aquest va impactar a la mà dreta d’Amodeo, que havia anat a terra a tapar la centrada. L’àrbitre es va veure obligat a assenyalar penal, Moró Sidibé el va llançar i va veure com Mujica li va endevinar les intencions parant la pilota. Però li va caure el rebuig al davanter de nou per marcar a plaer el 0-2.

A la segona part l’Atlètic Lleida va adormir el partit i va saber trobar espais en les transicions. Villote es va incorporar per banda esquerra, centrant al segon pal, Souleymane va saltar per sobre del seu marcador baixant la pilota al punt de penal, on l’esperava Hurtado. No va fallar el pitxitxi de l’equip, que en semivolea amb cama esquerra va marcar el 0-3. El temps va passar amb diferents oportunitats d’Hurtado d’aconseguir un hat-trick que finalment no va arribar. Qui sí que va trobar el gol va ser el Peralada, que va aconseguir l’1-3 definitiu ja entrat el temps afegit, amb un gol obra de Khalid en el minut 94.

Gabri: “Hem estat efectius i seriosos defensivament”

Gabriel García, entrenador de l’Atlètic Lleida, es va mostrar satisfet pel resultat i la imatge mostrada ja que “el partit tenia circumstàncies extraesportives com la gespa i el vent que podien afectar”. A més, va destacar que “hem estat molt efectius i seriosos defensivament. Hem aprofitat els seus errors per posar-nos al davant, i això ens ha tranquil·litzat per a la resta del partit”.Gabri va destacar “el partit molt seriós a nivell defensiu, de molt treball d’equip”. Va lamentar, això sí, que va ser “una pena el gol del rival al final i no deixar la porteria a zero, que era el nostre objectiu”. D’altra banda, va assegurar que “podríem haver marcat més gols amb una mica de calma”.“Sabíem que si guanyàvem ens posàvem vuitens i aquest era l’objectiu. La igualtat està fent que siguem tots a prop, tant de dalt com de baix”, va comentar el tècnic al ser qüestionat pel salt en la classificació, i va assegurar que “aquests tres punts ens donen aire per a la setmana que ve”. Sobre la dupla d’atac va confessar que “són dos jugadors que sense Boris havien d’agafar protagonisme, i ho han fet d’una manera molt positiva. Ens estan donant molt i no només en el pla ofensiu, tambien en el defensiu.” Sobre les baixes, va dir que “hem de ser prudents” i que “té molt de mèrit guanyar amb tantes absències i vol dir que podem comptar amb tots”, va concloure