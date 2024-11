L'AEM jugarà les semifinals de la Copa Catalunya (1-0)

Publicat per jordi argiles Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb molt ritme per part dels dos equips, però sense ocasions clares. L'AEM dominava el joc i tenia a l'Espanyol tancat en la seva meitat de camp. A poc a poc, les lleidatanes han començat a crear perill a la porteria de Mar Segarra. Al minut 37, una gran jugada de Marina per banda dreta amb un barret i ha col·locat una assistència al centre de l'àrea per a que Maria Lara, sense deixar caure la pilota, engalti l'esfèric cap dins per obrir el marcador. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans.

A la segona meitat l'Espanyol ha buscat canviar la dinàmica amb canvis, però l'AEM continuava molt concentrat sense deixar dominar a l'equip perico. A la contra les lleidatanes han tingut el segon gol per sentenciar el partit, però no han estat encertades en la definició. Als minuts finals l'Espanyol ha atacat amb més força i Ballester ha estat a punt d'empatar amb una rematada que ha marxat desviada per molt poc. L'AEM ha sabut jugar els últims minuts i s'ha endut la victòria i la classificació per la següent ronda.