Eduard Pons busca el títol mundial a la Baja Dubai

El pilot lleidatà Eduard Pons, amb Jaume Betriu, de Coll de Nargó, com a copilot, afronta aquest cap de setmana l’última cursa de la Copa del Món FIA de Bajas, la Baja Dubai, amb l’objectiu de guanyar el títol en la categoria Challenger, en la qual comparteix el liderat amb el pilot local Khalid Al-Jafla. “Per la nostra ment no passa cap altra idea que guanyar la Baja Dubai i ser campions del món de la categoria Challenger”, explicava el pilot des de Dubai.

Pons i Betriu, amb un Taurus T3 Max, estan empatats amb Al-Jafla al capdavant de la classificació, amb 187 punts. A la dificultat de la prova se suma que el seu rival corre a casa, en un terreny conegut.

“És tot o res”, afegia Pons. “Aquesta cursa no té gaire estratègia, sabem que caldrà sortir a donar el màxim des del primer quilòmetre per intentar batre el nostre rival. Farem un test a Dubai, en el qual la llegenda del Dakar, Nasser al-Attiyah, ens ajudarà a conèixer millor com és la prova.” El pilot fegia que “estem preparats per fer front a aquest gran desafiament. Sens dubte és la cursa més important de la meua trajectòria esportiva”.