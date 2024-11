Tràmit superat

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va passar ahir de ronda al guanyar el Roda de Berà, un rival que està quatre categories per sota, a la Copa Catalunya (0-2), després d’un partit que va tenir poca brillantor i poques ocasions en el qual, a part del resultat, les alegries més grans van ser el fet de no haver de lamentar problemes físics i els minuts dels juvenils, els debutants Artell i Querol, que es van afegir a Escoll i Flotats, que es van estrenar en la ronda anterior.

Malgrat que el Lleida va demostrar la seua superioritat durant el duel, la primera ocasió va ser local, quan Jowi va servir una falta lateral, que es va estavellar a la creu. Als deu minuts, el Lleida va començar a fer els deures quan Yeray va rematar de cap amb potència una pilota a la frontal de l’àrea petita per fer pujar el 0-1. Després del gol, el partit va baixar molt les pulsacions, sense deixar cap altra ocasió de perill durant la primera meitat. El Lleida era dominador de la possessió buscant els espais per la banda dreta amb Musa i el juvenil Escoll, però sense encert en l’últim tram. El conjunt local va intentar enviar pilotes llargues, però totes van acabar en servei de porteria o a les mans de Parra, que ahir va debutar com a jugador del Lleida i va protagonitzar la polèmica més gran del xoc després del descans. Va passar quan la defensa local va enviar una pilota llarga al davanter Gabri, Parra va calcular malament la sortida i va atropellar l’atacant fora de l’àrea. La indignació de l’afició va arribar quan el col·legiat només va mostrar la groga al porter lleidatà. A falta de deu minuts, el Roda de Berà va començar a jugar al camp del Lleida però l’equip que dirigeix Marc Garcia va sentenciar amb una jugada per la banda dreta on Estacio va centrar al capdavant de Fuentes, que només va haver d’empènyer la pilota per anotar el 0-2 definitiu. Amb el segon gol, el partit va abaixar encara més la poca intensitat que tenia fins a arribar al xiulet final. D’altra banda, ahir el jutge de Disciplina de la RFEF va obrir un expedient al Lleida pels insults racistes que va denunciar el porter ucraïnès del Badalona Futur Yari en el duel de diumenge al Camp d’Esports. El jutge va dir que “acorda la pràctica d’informació reservada per aclarir els fets”, que el club nega en la seua al·legació.

Marc Garcia: “No estic del tot satisfet, ens ha costat molt”

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va explicar que “no me’n vaig del tot satisfet, perquè ens ha costat molt generar i el partit per si mateix ens ha costat molt”, afegint que “per molt que hi hagi tantes categories de diferència, això és futbol i al final si no estàs atent, pots patir”.El tècnic va destacar que “ens alegrem per no haver patit cap contratemps físic perquè tenim molts jugadors en dubte per al partit de diumenge”.A continuació, Marc Fuentes va declarar que “estic satisfet pel gol, no en marco gaires al ser central per la qual cosa sempre és una alegria sigui en l’escenari que sigui”. El porter Dani Parra va destacar que “l’acció de la groga per a mi no és targeta. Molts demanaven l’expulsió, però la veritat és que la pilota em toca la cama, no sé què ha xiulat”.