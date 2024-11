Villar: “Debutar amb la selecció va ser un somni”

Publicat per VÍCTOR PARACUELLOS Verificat per Creat: Actualitzat:

Rafa Villar, base de l’Hiopos Lleida, va afirmar ahir que el seu debut amb la selecció espanyol absoluta, dilluns passat en la victòria davant d’Eslovàquia per 84-71, va ser “un somni” ja que “des de petit, quan vaig començar a anar a la sub-14 i següents, havia somiat a debutar algun dia amb l’absoluta. Ho vaig fer dilluns i va ser una experiència única que no oblidaré mai. Va ser una cosa increïble”, va dir ahir després de reincorporés als entrenaments de l’equip.

El base barceloní, que va formar part de la històrica plantilla que la passada temporada va firmar l’ascens de l’equip lleidatà a l’ACB, va debutar en la victòria davant d’Eslovàquia que va servir per segellar la classificació del conjunt estatal a l’Eurobàsquet 2025. En el partit, Villar va disputar 9 minuts i va repartir 4 assistències.

Villar va afegir també que els companys de la selecció el “van acollir molt bé” i va destacar que la seua adaptació “ha estat molt més fàcil” fruit de la renovació que hi ha hagut a l’equip dirigit per Sergio Scariolo, ja que també hi ha a la selecció absoluta jugadors amb qui havia coincidit en categories inferiors, com Mario Saint-Supery, Izan Almansa, Jordi Rodríguez i Rubén Domínguez.

D’altra banda, sobre el partit de l’Hiopos Lleida davant del Leyma Corunya d’aquest diumenge vinent, Villar va assenyalar que és un dels partits que estan obligats a guanyar per la qual cosa “haurem d’estar al cent per cent”. També va remarcar la importància dels pròxims duels del seu equip: “En aquesta recta final d’any és del més important de la temporada perquè juguem contra equips de la nostra Lliga. Hem de sumar victòries i estar preparats per a tot el que vingui.”

En la compareixença setmanal davant dels mitjans de comunicació, també va parlar ahir Kenny Hasbrouck qui, sobre el partit de diumenge va dir que “per a nosaltres és un altre dels que hem de guanyar. Ho intentem en cada partit i amb el Corunya és una batalla des de la passada temporada, la qual cosa suposa un plus per a nosaltres”.

Sobre la pressió que pot tenir l’equip va valorar que “jo em poso pressió a mi mateix. Vull guanyar tots els partits. Volia l’ascens la passada temporada i va passar. I aquest any vull jugar el play-off i guanyar títols. En cada partit surto a guanyar”, va insistir.