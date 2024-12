Gols per curar les ferides

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars es va recuperar de la derrota davant del Fraga guanyant ahir a la pista del Voltregà (1-6), on no va fer ostentacions de la seua superioritat però va saber resoldre i adjudicar-se els tres punts. D’aquesta forma, el conjunt del Pla es manté en segona posició a només 3 punts d’un Gijón que no va fallar en la visita al Bembibre (1-6). Després d’un inici una mica dubitatiu, Agudo va disposar de la primera ocasió. El Vila-sana pressionava molt amunt, però no aconseguia disparar amb garanties. Tanmateix, als 8 minuts, Antón, que es mesurava a la seua excompanyes, va recollir un rebuig de Sala per obrir el marcador (0-1). La lesió d’Anna Bosch va donar pas a una bona parada de Salvat a Alexia Bosch i a dos oportunitats per a una Felamini molt incisiva. Però el Vila-sana va seguir amb problemes per culminar les seues jugades. Gime Gómez va fallar un contraatac i en el minut 14 el Voltregà va aconseguir l’empat (1-1). Ferran va finalitzar el seu contraatac de forma esplèndida davant de Salvat. Van ser uns nous instants de dubtes i nervis per al Vila-sana, que ho va intentar a través dels llançaments llunyans de Victòria Porta. Salvat va aturar una ocasió del Voltregà abans que Lluís Rodero aturés el partit a 7:43 del descans. Tot just sortir del temps mort, l’equip lleidatà va aconseguir l’1-2, després que Victòria Porta transformés un fort tret des de prop del centre de la pista. Abans del descans, el Vila-sana va ampliar la renda, després que Agudo desviés un tret de Victòria Porta, establint un 1-3 que donava més tranquil·litat. Les jugadores del Pla haurien pogut anar-se’n al descans amb una renda molt més àmplia, però Agudo, Silva i Felamini, en dos ocasions, van fallar els seus intents de perforar la porteria d’una gran Queralt Sala.

El conjunt lleidatà va disposar d’oportunitats per ampliar el marcador, igual que les locals

A la segona meitat, el Voltregà va sortir menys tímid i disposat a posar en problemes el rival. Alexia Bosch i Anglas van posar a prova els reflexos de Salvat, mentre les lleidatanes no aconseguien crear perill. Rodero no va tardar a demanar temps, però el Voltregà va continuar creant molt perill, especialment a través de Vilamala.

Victòria Porta va ser la primera a provar Sala i, poc després, la lleidatana va ser objecte d’un clar penal. Tanmateix, no va aconseguir transformar-lo i es va mantenir la incertesa, ja que un gol del Voltregà hi posaria emoció. Les jugadores del Vila-sana van tenir un parell de clares ocasions en el minut 39 i poc després Agudo va disparar desviat. No va ser fins al minut 42 quan Felamini va aconseguir batre Sala, amb un tret des del lateral (1-4). El quart gol va donar certa tranquil·litat a l’equip del Pla, malgrat que el Voltregà no havia dit la seua última paraula. Ferran va disparar per sobre de Salvat, Vilamala un pèl desviat i Alexia Bosch es va trobar amb una inspirada portera del Vila-sana. El temps jugava a favor de les lleidatanes i les locals es van llançar a l’atac. Victòria Porta no va tenir més remei que frenar en falta un atac de les barcelonines, que estaven a prop de marcar el segon. La blava es va traduir en una falta directa que Alexia Bosch no va aconseguir transformar, per la qual cosa es va mantenir la diferència de tres gols. L’error també va fer que les locals abaixessin els braços, entregant la victòria a les del Pla. Gime Gómez va resoldre una jugada individual al contraatac per marcar l’1-5 a falta de poc més de dos minuts per al final, mentre que Antón va firmar el seu particular doblet en una altra jugada amb segell personal (1-6). Una golejada àmplia que va reflectir la superioritat de l’equip lleidatà davant d’un Voltregà en hores baixes. Tanmateix, l’equip de Lluís Rodero, sent el màxim golejador de l’OK Lliga Femenina, continua tenint massa problemes per resoldre les jugades d’atac, especialment als últims metres.

El Vila-sana tancarà l’any a la competició com a local el dissabte 7 (19.00), rebent al Municipal el Corunya, mentre que el dissabte 14 debutarà a la Lliga de Campions visitant el Fraga, el seu únic botxí a l’OK Lliga. L’últim partit de 2024 està previst per al dimarts 17, quan l’equip lleidatà visiti el Bembibre.

Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana, va assenyalar després del matx que “hem fet un gran partit en una pista que sempre se’ns ha donat malament, en la qual hem perdut punts o hem estat a prop de perdre’ls. Hem estat un equip seriós, hem treballat la pressió de la forma que volem i hem tingut ocasions. Per a nosaltres era important recuperar-nos després de perdre l’últim partit i més encara en una pista que teníem marcada com a molt complicada. No ha estat fàcil. No ens en queda una altra que continuar treballant i començar a pensar en el partit contra el Corunya”.