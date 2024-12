L'Atlètic Lleida treu un punt de Nou Barris (1-1)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera part ha començat amb el domini de la Montanyesa, tot i la lesió del jugador local Iván al minut 2, això sí, un domini que no transformava en ocasions. Amb el pas dels minuts el partit s'ha igualat i l'Atlètic Lleida començava a arribar a l'àrea contrària. Al minut 17, després d'un llançament de falta, la Montañesa s'ha avançat al marcador amb una bona rematada dins l'àrea de Pau Torres. En la resta de primera meitat el partit s'ha escalfat i han vist targeta groga Moró i Sule pels lleidatans i Guillem i Gabaldon pels locals.

La segona part ha començat com la primera amb una lesió d'Ángel per la Montanyesa. L'Atlètic Lleida ha sortit decidit a empatar el partit i ha estat Wilber, al minut 54, que ha igualat l'electrònic per seguir en ratxa de cara a porteria. Malauradament, en l'acció posterior al gol, Moró ha vist la segona targeta groga i els lleidatans s'han quedat amb inferioritat. Gabri ha introduït canvis per activar l'equip i aquest ha respost amb bons minuts i algunes ocasions clares per marcar el gol de la victòria. Finalment, el partit ha arribat amb l'1-1 al final i els lleidatans sumen un punt en un camp complicat.