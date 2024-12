El Lleida, amb ambició al camp del Mestalla

El Lleida té avui una nova oportunitat (17.00/Lleida En Joc) de donar continuïtat a la bona ratxa a la Lliga de sis partits sense conèixer la derrota en la visita al València Mestalla. Tanmateix, el conjunt lleidatà afronta el xoc amb l’ambició, segons paraules del tècnic Marc Garcia, d’“aixecar-nos de l’última entrepussada”, un empat a casa davant del Badalona Futur que el vestidor blau va sentir “com una derrota” i que es va afegir a l’anterior punt a casa del Terrassa.

Així, el conjunt lleidatà busca retrobar-se amb la victòria després de dos encontres per mantenir-se còmode a la zona noble de la classificació, almenys a l’actual segona plaça, i fins i tot poder superar el líder del grup, el Sabadell, que està dos punts davant dels blaus després del seu empat al camp de l’Alzira dimecres (0-0), en el duel que tenia pendent per la dana.

Qui també va recuperar un partit entre setmana va ser el València Mestalla, que va superar dijous per un clar 0-3 l’Espanyol B. Aquesta situació igualarà les forces amb un Lleida que arriba al matx en un estat físic “millorable”, segons va reconèixer Marc Garcia davant de la premsa. L’alzirenc va reconèixer que Diego Iglesias, Juanan i Adri Gené seran dubte fins a última hora per a un xoc que es perdran segur Campins i Mario Domingo. A més, el tècnic va admetre que “jugar partits entre setmana”, com el de Copa Catalunya de dimecres a Roda de Berà (0-2), no ajuden a pal·liar la situació física.

Després de la victòria de dijous, el València Mestalla va ascendir fins a la setena plaça, amb 20 punts –només tres menys que el Lleida–, encara que va perdre per un altre clar 3-0 el cap de setmana davant de l’Eivissa. De fet, Marc Garcia va destacar que “tant en els partits com en la competició, el Mestalla és un equip bastant irregular”. Més enllà de la seua inestabilitat, l’entrenador dels lleidatans va destacar que “no amaga les seues cartes, perquè sempre vol tenir la pilota i té jugadors de molta qualitat”.

De fet, alguns d’ells, com Martín Tejón, David Otorbi o Rodrigo Abajas, ja han tingut minuts aquesta mateixa temporada al primer equip i fins i tot Iker Córdoba va entrar en la convocatòria del Mallorca-València de divendres.

Dos triomfs locals per obrir la jornada

Europa i Torrent van fer valer la condició de locals en els dos partits avançats de la jornada per batre l’Olot (2-0) i l’Eivissa (4-2), respectivament. El conjunt barceloní es col·loca quart provisionalment, a dos punts del Lleida, i el Torrent puja al sisè lloc.