Un Lleida plagat de baixes no pot amb el Mestalla (1-1)

El Lleida CF ha sumat al camp del Valencia Mestalla (1-1) el seu tercera empat consecutiu en Lliga, en un partit on el conjunt lleidatà ha aprofitat una de les seves úniques ocasions per marcar de penal, però no li han aguantat les forces per poder resistir l'avantatge fins al final i ha acabat concedint l'empat, que el manté invicte fora de casa i en segona posició, als mateixos dos punts del Sabadell, que també ha empatat contra la Peña Deportiva.

El conjunt lleidatà, que ja arribava al partit molt penalitzat per les baixes en atac, n'ha hagut de lamentar una més durant el partit, la de Guillem Naranjo, que ha hagut de deixar el partit a la primera meitat i ha deixat totalment desguarnida la zona ofensiva del Lleida.

Amb les absències a l'onze de Diego Iglesias i Adri Gené, que arribaven tocats al partit, el conjunt lleidatà i el Valencia Mestalla han disputat uns primers minuts de tempteig fins que el Unai Garcia ha trobat un penal del no-res. El basc ha controlat dins de l'àrea i ha estat tombat per Serradell. Ell mateix s'ha encarregat de llençar la pena màxima i l'ha anotat enganyant a Nil Ruiz (0-1).

Si abans del gol el Lleida ja patia per generar ocasions, amb l'avantatge al marcador el conjunt lleidatà ha patit encara més per inquietar la defensa local. Així, els blaus s'han dedicat a resistir durant el major tram del partit i el més destacat abans del descans ha estat la lesió de Naranjo, que ha sortit del camp al minut 40 queixant-se del genoll esquerre.

El seu lloc l'ha ocupat Estacio, fent palès que Gené i Iglesias no estaven disponibles per tenir tants minuts. Ja a la segona part, el guió ha estat exactament el mateix, un Lleida que resistia i no trobava manera d'atacar, contra un Mestalla que tampoc trobava vies per trencar la defensa lleidatana, fins que ha entrat al camp Martín Tejón.

Una de les perles de la cantera valencianista ha començat a posar en complicacions al Lleida i ha acabat generant l'empat, amb una centrada mesurada que Operé ha acabat introduint-se a la seva pròpia porteria al minut 72 (1-1).

Tot i que semblava que el Lleida no trobava recursos per atacar, després de no fer-ho durant la majoria del partit, ha revifat en el tram final i ha tingut una altra ocasió pel mitjà del golejador Unai, que ha posat a prova a Nil Ruiz amb un xut creuat quan s'arribava al minut 90. Tejón també n'ha tingut una altra ja a l'afegit, amb un tir llunyà desviat que ha posat punt i final a un partit on l'empat ha estat un premi merescut pel que ha generat el Lleida durant el partit.