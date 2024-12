Pas encarrilat

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida va deixar pràcticament sentenciat el bitllet per als quarts de final de la Europe Cup al golejar per 9-2 el Germania Herringen alemany, un equip que va resistir fins als primers minuts de la segona meitat. El resultat, que hauria pogut ser més ampli, deixa en un tràmit la tornada del proper 14 de desembre.

El Pons Lleida va començar molt intens i el setge sobre la porteria alemanya va ser una constant. Abans del primer minut, Moncusí i Paiva ja havien posat en un compromís el porter Tegethoff, que 30 segons després ja va haver de recollir la bola del fons de la seua porteria després d’una assistència de Badia que Moncusí no va desaprofitar. El gol no va alentir el joc llistat, sinó que el va incrementar i un minut després arribaria el segon en una acció calcada, però amb els papers canviats. Aquesta vegada va ser Moncusí el que va assistir perquè el de la Seu d’Urgell batés Tegethoff.

No s’havien complert ni tres minuts de joc i el marcador ja reflectia un clar 2-0, cosa que presagiava una victòria plàcida per als homes d’Edu Amat. De fet, així va poder ser ja de primeres, perquè les ocasions continuaven succeint-se. Badia va tenir el segon del seu compte particular i Paiva, en dos trets seguits, també va fregar el tercer. El Herringen també podia marcar en la seua única arribada clara, però Karschau va disparar sol al cos de Javi Sánchez. Els llistats van tornar a agafar les regnes i Badia, en unes altres dos ocasions, i Moncusí van rondar de nou el gol.

Tal era el domini que Amat va fer debutar Sergi Duch, que va jugar els primers minuts de la temporada després de superar una lesió al genoll dret. Però el Herringuen va aprofitar la segona ocasió que va tenir i va escurçar distàncies en una acció d’oportunisme de Schulz, que va recollir el rebuig de la tanca per batre Javi Sánchez. Els llistats van reaccionar ràpid i Duch i Giménez van tenir el tercer gol molt a prop, que va arribar en un penal transformat per Moncusí que ell mateix va forçar. El quart no es va fer esperar i el va firmar Nico Ojeda en jugada personal després de robar una bola.

Amb aquest resultat es va arribar al descans, amb ensurt inclòs, ja que De Carballo va fallar sol quan ja es cantava el 4-2. Els llistats van començar la segona meitat igual, assetjant la meta de Tegethoff, però el porter de la selecció alemanya va ser un mur i va sostenir el seu equip, que va tornar a ficar-se en el partit amb el 4-2 anotat per Karschau.

El gol va esperonar el Pons Lleida. Necessitat d’una renda més folgada per afrontar la tornada, va tornar a la càrrega. Darío Giménez va topar amb el pal en el minut 32 i Ojeda va aixecar massa la bola en el 34. Va ser el preludi del cinquè gol que firmaria un recuperat Tombita Torres després d’una gran assistència del seu compatriota Darío. Dos minuts després, un penal un pèl rigorós va permetre a Paiva situar el 6-2 en el 36.

El quadre germànic hauria pogut retallar distàncies en una rigorosa falta directa per l’exclusió de Moncusí, però Javi Sánchez va aturar el llançament de Torres De Carballo. El mateix jugador lusità va tenir una altra clara ocasió poc després, però de nou el porter granadí va evitar el gol. En el tram final, el Pons Lleida va afinar la punteria i va desarborar el seu rival, molt minvat d’efectius (només tenia un canvi). Tres gols més de Torres, Paiva i Badia, que van firmar tots ells un doblet, van deixar liquidat el pas per als quarts de final.

“L’eliminatòria no està tancada, però la tenim on volíem”

El tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, va acabar content amb el resultat i el partit dels seus jugadors, tret d’alguns moments de la segona meitat del matx, i va reconèixer que “hem fet el treball que havíem de fer. Hem guanyat amb una renda important per anar a Alemanya amb molta més comoditat. No diré que l’eliminatòria està tancada, però la tenim on volíem”.Amat també va assegurar que el resultat de 9-2 “és enganyós, perquè nosaltres podríem haver marcat més gols i ells amb molt poc se n’han emportat dos”. Sobre el duel disputat ahir, va comentar que “ha estat el que ens esperàvem, amb un rival que vindria a cedir-nos tot el protagonisme i a tancar-se enrere, per la qual cosa era qüestió de tenir paciència, de treballar i esperar l’oportunitat. L’equip ha començat molt bé el partit, posant-se ja 2-0 en dos minuts, cosa que ens ha donat tranquil·litat. Sí que és cert que a la segona part ells han fet el 4-2 i després hi ha hagut uns minuts que no m’han agradat gens, però al final hem resolt bé la situació”.

Victòries d’Igualada, Voltregà i Caldes

Tres equips més de l’OK Lliga van guanyar ahir, el Caldes el Riba D’Ave, l’Igualada el Calafell i el Voltregà el Sant Just. L’Sporting, vigent campió d’Europa, va empatar.