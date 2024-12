A revertir la tendència

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barris Nord viurà aquesta tarda (17.00) un duel entre l’Hiopos Lleida i el Leyma Corunya inèdit a la Lliga ACB, però que s’ha repetit en 22 ocasions a la LEB Or, categoria que ambdós van deixar la temporada passada arran dels seus brillants ascensos, els gallecs al ser campions de la fase regular i els lleidatans, al guanyar la Final Four de Madrid. En el seu periple per la segona categoria nacional, ara anomenada Primera FEB, van coincidir durant onze temporades –la 2020-2021, afectada per la covid, no van arribar a coincidir en cap dels grups– i el balanç és clarament favorable als corunyesos, que van guanyar 16 dels 22 duels, per només 6 dels lleidatans. D’aquestes sis victòries del Força Lleida, només tres van ser a casa, mentre que de les 16 derrotes, la meitat (8) han estat al Barris Nord, on ha caigut les dos últimes temporades.

Aquesta és la tendència que el conjunt lleidatà vol trencar avui i fer un pas important cap al gran objectiu de la temporada, que no és un altre que la permanència. I és que una victòria li donaria la quarta victòria del curs i allunyaria un rival directe a dos victòries, un matalàs rellevant a aquestes altures de la competició.

Els lleidatans venen de caure a Vitòria i Madrid i els corunyesos encadenen tres partits perduts

Ambdós equips arriben a aquesta cita amb ratxes negatives. Mentre que l’Hiopos ha encadenat dos derrotes, ambdços fora de casa i davant de rivals de primer nivell com Baskonia i Reial Madrid, i que es van decidir a l’últim minut, el Corunya n’acumula tres (Barça, Tenerife i Granada), si bé la més dolorosa va ser l’última a la pista del quadre nassarita, un altre dels rivals que es preveu que estaran en la pugna per la salvació.

A més, els dos equips han quedat minvats aquestes dos últimes setmanes per les finestres FIBA. Gerard Encuentra va perdre cinc jugadors (Villar, Paulí, Bozic, Madsen i Muric), per la qual cosa no va poder començar a preparar el duel fins dimecres, i Diego Epifanio es va quedar sense tres de les seues peces (el georgià Burjanadze, el suec Lundqvist i el dominicà LJ Figueroa). El tècnic de l’Hiopos Lleida va reconèixer divendres en la prèvia que el matx era important, però no decisiu. “No s’acaba la temporada. L’any passat a hores d’ara també anàvem 3-5, gairebé en zona de descens, i vam acabar ascendint”, va apuntar el tècnic, que va demanar una vegada més el suport de l’afició, que tornarà a veure el seu equip un mes després de l’última victòria davant del Morabanc Andorra. “Faig una crida a la gent de Lleida perquè la necessitem, necessitem que el Barris Nord sigui el de les millors ocasions, necessitem el seu suport des del primer minut”, va reiterar Encuentra, que continuarà sense poder comptar amb Johnny Hamilton, que encara no ha assolit la forma física adequada per poder jugar.

Epifanio: “No em sorprèn el nivell del Lleida”

A Diego Epifanio, entrenador del Leyma Corunya, no el sorprèn el rendiment que està oferint l’Hiopos Lleida. “És un equip que està jugant molt bé. Ha aconseguit, en molt poc temps, portar a col·lació en el seu joc col·lectiu les seues virtuts individuals, i això els dona un plus”, va indicar el tècnic dels gallecs, que va voler afegir: “No em sorprèn el seu nivell perquè el Gerard [Encuentra] fa que el seu equip jugui com ell vol. Ja ho va demostrar a la LEB i ara ho està fent a l’ACB.”

Derrotes de Girona i Breogán i triomf del Granada

En els partits avançats ahir de la novena jornada, les derrotes de Girona davant d’Andorra (85-98) i de Breogán davant de Granada (74-92) beneficien l’Hiopos Lleida, ja que gironins i de Lugo continuaran estant una victòria per sota dels lleidatans passi el que passi avui. Però la victòria del Granada, un altre rival directe de l’Hiopos, col·loca els andalusos empatats a 3 victòries amb els d’Encuentra. El Bilbao, que va perdre a Saragossa, es queda amb tres victòries empatat amb el Lleida.