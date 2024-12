Surten del descens

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida.net HC Alpicat va aconseguir ahir la segona victòria a la màxima categoria, amb un sòlid triomf a casa davant de l’Alcoi, quart classificat, just una setmana després d’assolir el primer triomf en OK Lliga, contra l’Igualada i també a l’Antoni Roure (2-1). Amb una gran actuació defensiva i una versió molt efectiva de cara a la porteria rival, el conjunt lleidatà es va emportar els tres punts del partit, corresponent a la jornada 5 i que va haver d’ajornar-se pels efectes de la dana, la qual cosa li permet fer un gran salt en la classificació, passant de la penúltima plaça fins a la desena, fora del descens i fins i tot del play-out, ja en igualtat de condicions amb els seus rivals.

El matx va arrancar amb els dos equips prioritzant la defensa a l’atac, amb possessions llargues que majoritàriament no provocaven ocasions i molt poca intenció que el duel es descontrolés. Malgrat això, va ser l’Alpicat que va trobar millors accions de perill en el tram inicial, amb una internada de Miquel Serret que Gonzalo va interceptar quan ja carregava l’estic i posteriors trets de Ballestero i Iago Vázquez, als quals va respondre amb seguretat el porter visitant Marc Grau.

Xavier Bosch tampoc va deixar dubtes quan li va tocar intervenir sota la meta lleidatana, especialment en una doble parada al contraatac i dos en els últims minuts de la primera part, quan el xoc ja reflectia l’1-0 al marcador. Aquest va arribar en la primera jugada en la qual ambdós equips van imprimir velocitat al joc, ja que l’Alcoi va voler contrarestar un atac ràpid local amb un altre contraatac, però Joan Ramon Serret va interceptar un llançament i va entregar la pilota a Zilken, que va encarar sol el porter rival i el va batre per establir l’1-0 en el minut 13.

Amb el gol en contra, l’Alcoi va jugar els atacs posicionals amb més ritme, però va necessitar les bones intervencions del seu porter per no veure com el desavantatge augmentava abans del descans. La més meritòria va ser en un intent de Miquel Serret al 20, poc abans que el visitant Del Río topés amb el pal en un arrossegament.

L’Alcoi va buscar donar més ritme als seus atacs després del descans, davant d’un Alpicat molt ben plantat en defensa i que volia castigar al contraatac. I així va ser com el conjunt lleidatà va doblar el seu avantatge, en una transició liderada per Marc Vázquez, que va fintar per superar la línia defensiva i va entregar el gol a Miquel Serret (2-0). L’encert lleidatà no el va trobar de cap manera l’Alcoi, ja que va enviar al pal dos llançaments llunyans durant el segon temps i va exemplificar per complet la dinàmica del partit quan va tenir una falta directa al seu favor en el minut 34. Després que l’Alpicat cometés la desena falta, Del Río va tenir la seua opció a bola parada per retallar distàncies. El visitant va provar de batre Xavier Bosch, però el porter li va endevinar les intencions, va parar el llançament i, en el contraatac, l’equip alacantí va cometre la seua desena falta. Marc Vázquez va llançar la directa i, al contrari que el seu rival, sí que va poder superar per elevació el porter rival per col·locar el 3-0. El conjunt lleidatà va saber abaixar el ritme al matx, en una segona part que va acabar sent eterna, però va tenir un altre ensurt a 10 minuts del final, en un penal comès per Ballestero en una acció lluny de la bola. Per al llançament, Sito Expósito va canviar el porter i va fer debutar a la màxima categoria Ricard Casals, que va complir la comesa a la perfecció, perquè va parar el penal a Manel Hernández i va tornar a deixar el seu lloc a Xavier Bosch. El porter titular es va mantenir impecable en els minuts finals, en els quals l’Alpicat va saber mantenir la renda amb una bona defensa i possessions llargues que van permetre segellar la segona victòria.

L’entrenador del Lleida.net HC Alpicat, Jordi Sito Expósito, va declarar que “és una victòria importantíssima, però com totes les que aconseguim a la màxima categoria”, i va valorar que “l’equip sortirà molt reforçat d’això. Espero que sapiguem mantenir l’ambició per aconseguir la tercera victòria consecutiva”.

De fet, el tècnic va considerar que “mereixíem abans” aquestes dos victòries que han arribat de forma consecutiva i va valorar especialment haver batut un rival que “només havia perdut contra el Barça i contra el Liceo. Veníem advertits que ho estava fent molt bé i l’hem pogut doblegar”.

“Ara toca disfrutar del moment i si som capaços d’allargar-lo, molt millor”, va afegir el tècnic, abans que el seu equip visiti el Sant Just i el Vic, rivals a qui va superar després de la victòria d’ahir.

“Són rivals de la nostra Lliga i a qui podem superar. Però segur que ells saben que fora de casa ens costa molt més i nosaltres esperem aconseguir el primer triomf de visitants”, va incidir el tècnic.

Sobre el desenvolupament del matx, va apuntar que “sabíem que podien ser claus les faltes directes i avui ens ha anat de cara, quan altres vegades ens havien jugat en contra”.

En aquesta línia, el tècnic va admetre que “el 3-0 ha pogut ser un moment clau després que ells fallessin la falta directa i també els últims minuts de la primera part, quan hem aguantat bé amb l’avantatge en el marcador”.